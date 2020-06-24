Одному из самых результативных форвардов в истории николаевского футбола Юрию Горячеву – 60!

На прошлой неделе отметил 60-летний юбилей мастер спорта Советского Союза Юрий Петрович Горячев. В «Судостроитель» его пригласил Геннадий Лисенчук, работавший в то время старшим тренером команды. Дебют состоялся 20 июля 1988 в выездном матче с ровенским «Авангардом». А в первой домашней игре с житомирским «Спартаком» на 31-й минуте Горячев открыл счет забитым мячам в николаевской команде. В 1990 году два его точных удара в заключительном матче на выезде с черкасским «Днепром» принесли «Судостроителю» серебряные медали чемпионата.

За время выступлений за команду нашего города Юрий только в матчах чемпионатов 65 раз поражал ворота соперников. Больше за всю историю существования команды забили лишь Юрий Смагин, Евгений Деревяга и Руслан Забранский.

Горячев обладал качествами, которые делали его особо опасным в штрафной площадке соперника. Смело вступал в борьбу с защитниками. Имел хорошо поставленный удар, отлично играл головой. Ему было присуще удивительное чутье на голевую ситуацию, будто таинственная сила толкала его именно в ту точку, где через мгновение станет очень жарко.

Кроме «Судостроителя», Юрий выступал в одесском «Черноморце», СКА «Карпаты» (Львов), «Колосе» (Никополь), «Нистру» (Кишинев), «Буджаке» (Молдова), «Дебрецене» (Венгрия) и «Вальде» (Швейцария).

После окончания игровой карьеры Юрий вернулся в родную Одессу и занялся бизнесом, регулярно выходил на поле в составе команды ветеранов «Черноморца».

На фото: В атаке – Юрий Горячев. Фото сайта porto-fr.odessa.ua