Золотая копанка

Добыча полезных ископаемых – это бизнес, на котором государство и местная власть теряют миллионы гривен. Зато на нем хорошо «нагревают» руки ловкие дельцы. Сегодня на Николаевщине зарегистрировано 19 месторождений песка, из которых официально разрабатывают только семь. При этом незаконных копанок за последние пять лет экологи зафиксировали шестнадцать и их количество не уменьшается. Принцип тут такой: вместо одной старой появляются две новые. Кто и сколько зарабатывает на этом нелегальном бизнесе, и почему так происходит, разбирался Центр журналистских расследований.

Цена вопроса – 23 миллиона

Николай Кулик – фермер, который обрабатывает арендованную землю в Николаевском районе. В 2016 году на нескольких арендованных им участках начали рыть песок. Добычу проводила частная компания «Кряж», которая имеет специальное разрешение на разработку песка Каменнобалковского месторождения. Но площадь, на которой фирма могла работать, была ограничена тремя соседними гектарами. Выбрав песок у себя, компания «залезла» на частные участки людей.

– Приехав туда в 2017 году, я увидел, что земельный участок был занят: частное предприятие «Кряж» сняло плодородный слой земли. Тогда я написал заявление в Службу безопасности Украины. В СБУ рассмотрели и передали его в Главное следственное управление полиции. Было возбуждено три криминальных производства, – вспоминает фермер.

Во время досудебного следствия, которое длилось почти два года, было установлено, что своими действиями частное предприятие на площади 9 га незаконно добыло 314 тыс. т песка, чем нанесло ущерб государству и селянам на 23 млн грн.

По словам Кулика, несмотря на запрет, фирма и сейчас продолжает работать в карьере, только тщательно скрывая это.

– Они работают так. Стоит одна машина на въезде в Кирьяковку и смотрит. Если едет какая-то машина, и они ее не знают, то сразу звонят, и техника быстренько отсюда выезжает… На сегодняшний день мы видим, что добыча ведется. Государству наносится материальный ущерб, но на предприятии доказывают, что они ничего не делают, – говорит фермер, иллюстрируя свои слова видеофрагментами, которые лично снял на телефон.

На видео хорошо видно, что в Каменнобалковском карьере работает техника.

Центр решил проверить, так ли это. Для этого в один из дней мы приехали на карьер и увидели в нем и вокруг него технику: кран, бульдозер и автомобили. Правда, песок никто не вывозил, но сложилось впечатление, что перед нашим приездом работа здесь просто кипела. Об этом свидетельствовали свежие следы от грузовиков, ведущие в карьер. Учитывая, что ночью прошел дождь, оставить их ранее не могли.

Однако директор предприятия Алексей Желницкий работу карьера отрицал.

– Мы уже давно не работаем, – безапелляционно заявил он.

В прошлом году уголовное производство по этому делу наконец закончили и передали в суд. Но это – редкое исключение для нелегального бизнеса, который расцвел на Николаевщине.

Вместо коттеджей мусорник

Показательный пример – незаконный карьер вблизи Каравеллово.

Вырытый еще в 2015-м, с тех пор он работает без перерыва. Сейчас его площадь составляет 7 га, а глубина – не менее 10 м. Масштабы добычи песка впечатляют – эта нелегальная копанка больше законного Каменнобалковского карьера. От такой активности дельцов особенно страдают местные жители.

– Нам просто негде жить… Он нам обещал: «Я коттеджи в Каравелловом построю и переселю вас», но так и нет ничего. Теперь нам ни газа, ни воды, ни хлеба – ничего нельзя привезти, – жалуется журналистам местная жительница Татьяна Стахова.

Она с родными, и еще несколько семей, живут в непосредственной близости от незаконного карьера.

Мало того, что в этой копанке незаконно добывают песок, сюда еще и свозят мусор со всего города. Это возмущает людей больше всего.

– Мы стоим на территории, засыпанной мусором, а сверху – земля. На каком основании здесь свалка? Здесь шел прием, табличка стояла «Прием мусора». Дальше балка идет, которая полностью засыпана мусором. Здесь и строительный мусор, и пестициды, и удобрения, и бытовая химия, и кости, и скелеты коров, здесь все, – с негодованием рассказывает еще одна местная – Любовь Кабаненко.

За работой незаконного карьера стоит предприниматель Алексей Леонтович, хотя сам он утверждает, что к его работе не причастен. Вместе с родственниками он является владельцем земельных участков, на которых раскинулся карьер. В разговоре с журналистами бизнесмен утверждает, что отдает песок бесплатно.

– Проводятся земельные работы, роется котлован, песчаный грунт отдается машинам бесплатно, мы берем только за погрузку. Проводит работы здесь предприниматель Будько. На сегодняшний день законность – незаконность рассматривает Витовский районный суд, через месяц будет решение. Если законно – значит, будет дальше продолжаться, если незаконно – значит, я отвечу, – говорит Леонтович журналистам.

Наш Центр не впервые сталкивается с Леонтовичем. В 2014 году мы рассказывали о работе другого его незаконного карьера. Тогда Леонтович носил фамилию Сафелкин, а свою деятельность вне правового поля объяснял трудностями с получением разрешений и жадностью местных чиновников.

Тогда предприниматель обещал легализовать незаконный бизнес.

– Может быть, где-то, когда-то получим какой-нибудь дозвил, – обещал тогда он.

Но за шесть лет почти ничего не изменилось: разве что Сафелкин стал Леонтовичем, но добывать песок без разрешений не прекратил. Только уже в другом карьере, который вырыл неподалеку от первого. Масштаб операции тоже вырос. Активист общественной организации «Антикоррупционная инициатива» Владимир Байленко догадывается о секрете успеха Леонтовича-Сафелкина.

– Без содействия правоохранительных органов и местных органов власти он бы не смог копнуть даже лопатой, – убежден Байленко.

Активисты этой организации уже шесть лет борются с незаконными карьерами на Николаевщине, но победить эту напасть не могут. Речь идет о больших деньгах. Эксперты оценивают объем черного рынка песка на Николаевщине в 12-14 млн грн в год.

Если добавить сюда рынок вывоза мусора, которым активно заполняются нелегальные карьеры, то это еще несколько миллионов. Государство и местная власть не получают налоги, природе наносится серьезный вред.

– Работаем очень плотно, но значительных результатов удалось достичь только в одном случае, когда был закрыт и прекратил свою деятельность Калиновский нелегальный карьер. Остальные же с частотой полгода, трех месяцев опять начинают работать. Мы опять подаем запросы в правоохранительные органы, они нам отвечают, что возбудили, но карьеры продолжают работать, – с горечью говорит Байленко.

Просто и сердито, а еще и выгодно

Центр пообщался с менеджерами нескольких официальных песчаных карьеров вблизи Николаева и выяснил, что как минимум половина рынка песка находится в тени. Причин несколько. Фирмы, работающие на рынке легально, платят налоги, что автоматически повышает себестоимость их продукции. Кроме того, «официальный» песок обогащенный, высокого качества, что дополнительно увеличивает цену. Его покупают большими партиями только крупные строительные предприятия, для которых качество песка имеет значение. А мелкие частники и бюджетные учреждения законные карьеры обходят стороной.

По словам директора одного из легальных карьеров, попросившего об анонимности, посредники используют документы законных карьеров, когда продают песок бюджетным учреждениям. Так они легализуют дешевый песок, купленный в копанках. Среди крупнейших нелегальных конкурентов руководители фирм назвали как раз карьер в пос. Коларовка, который сейчас носит название Каравеллово.

Масштабная копанка торгует незаконным песком, не таясь. Набираем телефон, найденный в Интернете. В разговоре молодой человек не скрывает, что песок из Каравеллово. На уточнение, есть ли на него документы, отвечает, что нет. И поясняет, что карьер неофициальный. Песок из официально работающего карьера он привезти может, но это обойдется значительно дороже.

Звонки другим торговцам подтверждают: большинство продавцов предлагали нам песок именно из Каравелловского карьера, которого официально не существует.

Мы объехали еще несколько больших песчаных копанок, о деятельности которых нам стало известно. На Галициновском и Калиновском карьерах днем ​​тихо.

А вот на Терновском, расположенном на выезде из Николаева, вблизи объездной, мы заметили два автомобиля, в которые несколько дюжих парней загружали песок лопатами. Увидев наш квадрокоптер, нелегалы ​​побросали свое орудие и бросились наутек.

Зато в Каравелловском карьере от нас никто не прятался. Здесь песок добывали бульдозером. Своей очереди ждали семь ЗИЛов и КамАЗ.

Как выяснил Центр, стоимость тонны песка в нелегальном карьере – 100 грн. В среднем машина берет 5 тонн песка – на 500 грн. По нашим подсчетам, в день здесь проходит около 60 машин, которые выбирают песка на 30 тыс. грн. Ежемесячный доход владельца незаконного карьера составляет не менее 700 тыс. грн, которые не облагаются никакими налогами.

Причем, если в Каменнобалковском карьере, по результатам официальной экспертизы, было выбрано 314 тыс. т песка, то в Каравелловском даже невооруженным взглядом видно, что в несколько раз больше (сам карьер глубже). А значит, и убыток государству исчисляется другими цифрами.

Нужный песок и бесполезный асфальт

Мы заметили, что в последнее время добыча песка в Каравелловском карьере активизировалась. Работы идут полным ходом. Куда же везут столько песка? Приехали на карьер узнать причину, но разговора не вышло. Директора Леонтовича на месте не было, а охранник был неразговорчив.

Ничего от него не добившись, Центр остановил первую попавшуюся машину, которая выезжала из карьера, заполненная песком.

На вопрос, адресованный водителю, мол, куда везет песок, тот ответил, не особо скрывая, что для коммунальных услуг. Тогда мы уточнили, не на плитку ли, и водитель подтвердил наше предположение.

Следует отметить, что с минувшего года в Николаеве активно заработали фирмы, которые укладывают плитку на средства городского бюджета. Мы попытались проследить за машиной, которая везла коммунальный песок, но, заметив за собой «хвост», водитель сначала остановился, а потом бросился в неизвестном направлении едва заметными тропинками.

Центр расспросил рабочих фирм, которые стелили плитку, откуда у них песок. Те не скрывали, что он из Каравелловского карьера.

Связь между незаконной копанкой и компаниями, которые выполняют работы на городские деньги, подтверждает еще один факт. Ведь зарабатывать можно не только на песке. Во время съемок в карьере мы обратили внимание на огромную кучу старого асфальта, которая возвышалась на въезде-выезде. Еще месяц назад этого хлама здесь не было. Откуда он?

Логика подсказывает, что перед тем, как класть плитку, с городских улиц снимают слой старого асфальта, который надо где-то утилизировать. Таких отходов – десятки тонн. Мы спросили директора и собственника компании «Экотоптранс» Ирину Черноус, которая выполняет работы по благоустройству, откуда они берут песок и куда девают старый асфальт. Но разговора не получилось.

– Что касается песка, то все есть в документах. По поводу асфальта, куда нам говорит департамент – туда его и возим, – безапелляционно сообщила бизнесвумен.

Но конкретизировать при этом ничего не стала.

Центр подал в КП «Элу автодорог» запрос, в котором просил пояснить, как утилизируется старый асфальт. На предприятии Центру ответили, что отходы от фрезеровки старого асфальта (асфальтная крошка) не утилизируются, а в соответствии с решением Николаевского горсовета сдаются на это предприятие, которое их хранит и реализовывает. Все потому, что старый асфальт можно вторично использовать на ремонте дорог. Так, за 2017-2018 гг. коммунальное предприятие реализовало асфальтной крошки на 1,9 млн грн. В городской бюджет было перечислено 318 тыс. грн.

Выходит, что предприятия, занимающиеся благоустройством городских улиц, берут песок на незаконном карьере, а асфальтную крошку, которую можно использовать вторично, выбрасывают?

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы подали в департамент ЖКХ – заказчик работ – запрос. Нас интересовало, где берут песок фирмы, стелящие плитку, и куда девают старый асфальт? Впрочем, ответ на момент выхода материала так и не получили.

Не слишком были настроены на общение и правоохранители с экологами. Так, в полиции на запрос Центра сообщили, что за последние пять лет по факту незаконной добычи песка было зарегистрировано 48 уголовных производств, 43 из которых уже закрыли. В суд попали только 2 производства и столько же лиц привлекли к уголовной ответственности. На просьбу прокомментировать факт активной деятельности незаконного Каравелловского карьера полицейские ответили отказом.

Так же не захотели ничего комментировать в Госэкоинспекции, ограничившись письменным ответом. По информации экологов, с 2015 г. они обнаружили в области 16 незаконных песчаных карьеров, составив 45 протоколов на общую сумму 715 тыс. грн. При этом незаконный карьер в Каравеллово экологи, кажется, в упор не «видят». После неоднократных жалоб местных жителей они наконец наложили штрафные санкции на предпринимателя, который формально ведет земляные работы в Каравеллово, но тот оспаривает их в суде.

Проблемой незаконной добычи полезных ископаемых на Николаевщине недавно озаботились в Киеве. В феврале в регионы разослали поручение разобраться с незаконными карьерами и доложить. Но местным чиновникам не привыкать: выдав грозные распоряжения и создав совместную межведомственную комиссию, все успокоились и вернулись к своим делам. А незаконные копатели – к своим.

Ярослав Чепурной,

Центр журналистских расследований