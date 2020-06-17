Перший річковий перевантажувальний термінал компанії «Нібулон» на Дніпропетровщині відкрито!

Дванадцятого червня поточного року у селі Мар’янське Апостолівського району Дніпропетровської області відбулося урочисте відкриття нового потужного перевантажувального термінала філії «Зеленодольська» компанії «НІБУЛОН». Це перший аграрний комплекс на Дніпропетровщині, який будувався у надскладних умовах пандемії коронавірусу та економічної кризи світового масштабу.

Зведення цього річкового елеватора відбувалося за підтримки постійних міжнародних фінансових партнерів компанії – Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації. Загальна вартість інвестицій – 23 мільйони доларів США.

Новозбудоване підприємство може одночасно зберігати 76 тис. тонн сільгосппродукції; щодоби просушувати 3,6 тис. тонн, відвантажувати на водний транспорт 12 тис. тонн збіжжя, а також здатне приймати 300 тис. тонн зерна на рік, що розвантажить внутрішні та міжобласні автошляхи на понад 12,5 тис. вантажівок.

У відкритті об’єкта взяли участь міністр інфраструктури Владислав Криклій, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, представники місцевої влади та підрядних організацій.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій зазначив, що компанія «НІБУЛОН» на чолі з Олексієм Вадатурським, «вкладають у роботу і душу, і тіло, і є прикладом того, як треба працювати для розвитку нашої країни.» Також він підкреслив, що у справі розвитку річкових перевезень «НІБУЛОН» навіть випереджає державні законодавчі органи.

Зокрема він сказав: «Це підприємство є унікальним прикладом, коли без допомоги держави, завдяки максимальним зусиллям та злагодженій праці усього колективу під керівництвом Героя України Олексія Вадатурського було збудовано 13 сучасних річкових перевантажувальних терміналів та створено багато робочих місць. Сьогоденна подія – це черговий доказ того, що навіть у найскладніших умовах коронавірусу можна за три місяці збудувати такий масштабний комплекс. Це наслідок професійної координації та відданої роботи команди професіоналів, які планували цей проєкт ще понад 10 років тому, і все ж таки змогли втілити його у життя. У нас були певні розбіжності щодо деяких моментів законотворчої діяльності, але я хочу сьогодні запевнити, що ми будемо створювати сприятливі умови для розвитку таких підприємств, як «НІБУЛОН». Хочу ще раз подякувати «НІБУЛОНу» і особисто Вам, Олексію Опанасовичу, за той приклад, яким Ви надихаєте інших. Ви на ділі демонструєте, що держава має не заважати, а створювати усі умови та сприяти вітчизняному бізнесу. Вітаю і нехай Ваша компанія процвітає!».

Під час спілкування зі ЗМІ Владислав Криклій наголосив, що дуже приємно бачити, що є такі соціально відповідальні підприємства, як «НІБУЛОН», які навіть випереджають час і ще до створення законодавчої бази та фінансування модернізації водних шляхів самі інвестують масштабні вітчизняні проєкти, підтримують місцеві громади, беруть на себе соціальну відповідальність. Завдяки ним з’являється повноцінний транспортний баланс, адже розвиваються усі види перевезень: річкові, морські, автодорожні, залізничні. Також міністр побажав компанії «НІБУЛОН» не зупинятися і надалі бути прикладом для інших аграрних, і не тільки аграрних, підприємств.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олексій Бондаренко дав високу оцінку новозбудованому об’єкту і висловив надію на подальшу співпрацю з компанією «НІБУЛОН»: «Ми дуже раді, що нарешті у нашій області компанія «НІБУЛОН» відкриває свій перший аграрний комплекс. Це дійсно значна та знакова подія для нас. Адже «НІБУЛОН» є лідером у будівництві елеваторів не тільки України, а й Східної Європи. Сподіваюся, що це тільки початок, і таких об’єктів буде збудовано на Дніпропетровщині ще не один. Нам це дуже важливо, адже це великі інфраструктурні об’єкти, які є пріоритетними для нас у трьох ключових питаннях (економіка, інфраструктура, екологія), які суттєво розвантажують автомобільні шляхи і, відповідно, сприяють зменшенню брудних викидів у повітря».

За словами керівника Дніпропетровської ОДА, цей проєкт дозволить, зокрема, збільшити експортний потенціал області, а саме експортна складова є орієнтованістю і запорукою стабільності економіки. Додатковими перевагами він назвав нові робочі місця і щорічне поповнення бюджету Зеленодольської територіальної громади на п’ять мільйонів гривень.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник зазначив, що компанія «НІБУЛОН», окрім будівництва такого великого промислового об’єкта, взяла на себе певні соціальні зобов’язання. Так, наприклад, одинадцять мільйонів гривень виділено для поліпшення навколишньої інфраструктури (в тому числі, вирішення проблеми водопостачання до населеного пункту с. Мар’янське. – Прим. авт.). Також вже багато зроблено для відновлення прилеглої території, і роботи у цьому напрямку будуть продовжено, за що окрема подяка керівництву компанії.

Цю думку повністю поділяє і підтримує голова Зеленодольської ОТГ Андрій Савченко. «Сьогодні ви можете бачити досить потужне виробництво, яке буде сприяти розвитку аграрного бізнесу на території нашої громади», – підкреслив він.

Окрім виконання запланованої соціальної програми, компанія додатково взяла на себе зобов’язання зробити повністю освітлення центральної вулиці села, прокласти зручні тротуарні доріжки до місцевої школи та організувати сучасний центр дозвілля для місцевих жителів – паркову зону із зеленими насадженнями та необхідними для відпочинку засобами і обладнанням.

Генеральний директор компанії «НІБУЛОН» Олексій Вадатурський відзначив, що на цей об’єкт найбільше чекали аграрії Дніпропетровщини: «Я впевнений, що ми змінимо логістику по Дніпру, по всій цій області, і зробимо усе, щоб допомагати аграріям зберігати збіжжя. Ми допоможемо їм стати суб’єктами зовнішньоекономічних зв’язків, експортерами сільгосппродукції. Впевнений, що ми зробимо позитивний стрес для області, і в черговий раз доведемо: там, куди приходить «НІБУЛОН», будуть нові робочі місця, додаткові податки у бюджет та конкретна допомога органам місцевої влади».

Олексій Вадатурський розповів, що через коронавірусну кризу це будівництво стало справжнім викликом для компанії: «За цей час тут з дотриманням усіх заходів безпеки працювало від 600 до 1500 будівельників, яким доводилося дотримуватися особливого режиму, в тому числі ізоляції, вони не їздили додому, не бачили рідних, тут постійно був підвищений контроль для недопущення захворювання».

Участь у зведенні першого перевантажувального комплексу на Дніпропетровщині з дотриманням усіх заходів безпеки взяли представники 150 різних організацій різних областей України, у тому числі 30 – з Дніпропетровської області. Найсучасніше обладнання виготовили провідні світові виробники Італії, Іспанії, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

«Дуже непросто було забезпечити поставки обладнання, – розповів Олексій Опанасович, – особливо європейського. Так, наприклад, з Італії нам не змогли вчасно відправити потрібне обладнання автомобільним шляхом через Європу, тому відправили його морем. Можна сказати, що цей об’єкт збудований завдяки транснаціональної підтримки дуже багатьох підприємств з усього світу».

«Ми збудували тут суперсучасний «мерседес» аграрного сектора України!» – підсумував гендиректор компанії.

У ході будівництва було виконано колосальний обсяг робіт. Забито 3311 паль загальною довжиною близько 56 км, забетоновано 25 тисяч квадратних метрів, змонтовано понад 5000 тонн металоконструкцій! Прокладено довжелезні кілометри мереж електропостачання, автоматики, сигналізації, газопостачання, водопроводу та каналізації. Збудовано вантажний причал завдовжки 150 метрів. Також буде виконано днопоглиблення акваторії причалу площею понад 8 гектарів та близько 14 кілометрів водного підходу до акваторії.

«Було дуже важко, адже додатково до основної роботи наша компанія займалася іншими важливими справами, наприклад, ремонтом та оснащенням Миколаївської обласної інфекційної лікарні. Я щасливий тим, що у такі непрості часи усі наші близько семи тисяч працівників стабільно працювали, дотримуючись самодисципліни та необхідних заходів безпеки, у нас не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус, і, сподіваюся, що так буде і надалі. Вибачаюся перед місцевими жителями, що не змогли сьогодні запросити їх на відкриття, як завжди робили. Це зроблено, щоб не порушувати режим карантину. Зазвичай на такі заходи приходять до десяти тисяч місцевих мешканців, для яких ми готуємо святкові концерти, екскурсії та інші заходи. Але зараз на першому плані є збереження здоров’я наших людей», – підкреслив Олексій Вадатурський.

Перший річковий термінал Дніпропетровщини відкриє для місцевих аграріїв нові горизонти бізнесу. Адже давно відомо, що усі партнери СП «НІБУЛОН»розвивають свої господарства за рахунок зекономлених коштів на транспортування продукції, реалізовують вирощене збіжжя за справедливими ринковими цінами, мають можливість ефективно планувати подальшу діяльність. Колектив фахівців, сучасне транспортне і лабораторне обладнання нового комплексу забезпечать швидке та якісне обслуговування без нескінченних черг. Робота філії «Зеленодольська» поліпшить логістику і покращить економіку регіону, а також сприятиме розвитку багатьох інших галузей. Поява цього нового комплексу стане додатковим поштовхом для відродження Дніпра як головної водної транспортної артерії України!

Вікторія ГОНОРАЦЬКА