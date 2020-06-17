Онлайн-передплати – послуга, якою пропонує скористатися АТ «Укрпошта»

Карантин, який триває в Україні через поширення коронавірусу, адаптує надання поштових послуг до умов карантину. Ми хочемо, щоб обмеження, пов’язані з карантином, не стали приводом для соціальної ізоляції. В даних умовах як ніколи важливо залишатися на зв’язку, стежити за новинами через ЗМІ. Тому АТ «Укрпошта» пропонує скористатися послугою онлайн-передплати на ІІ півріччя 2020 року, яка розпочата з 7 квітня поточного року.

Загалом передплатні каталоги налічують понад 5000 індексів газет і журналів (2252 індекси всеукраїнських, 814 – видань зарубіжних країн та 1969 – місцевих видань).

Оформлення онлайн-передплати займе до 5 хвилин часу. Необхідно зайти на головну сторінку сайту ukrposhta.ua у розділ «Передплатити», обрати потрібне видання, додати його «у кошик», натиснути «оформити замовлення». Обов’язково зазначити поштову адресу, на яку здійснюватиметься доставка обраних видань, та розрахуватися за оформлене замовлення платіжною карткою. Приємністю є те, що комісія за операцію оплати зі споживача додатково не береться.

На даний час Ви маєте можливість оформити онлайн-передплату за Каталогом видань України «Преса поштою» на ІІ півріччя 2020 рік, Каталогом видань України «Преса поштою» для Донецької та Луганської областей на ІІ півріччя 2020 рік, Каталогом видань зарубіжних країн на ІІ півріччя 2020 рік з доставкою з липня.

Крім того, стартувала тестова версія сервісу онлайн-передплата з наданням можливості оформлювати послугу за Каталогами місцевих видань 24 філій АТ «Укрпошта», до яких включені видання обласної та районної сфер розповсюдження. Така можливість дозволяє розширити асортимент періодичних видань та споживачам оформлювати передплату на місцеві видання своєї області та/або району, не виходячи із дому.

Дякуємо за Ваш вибір, не відмовляйте собі у задоволенні читати улюблені видання до кінця року або зробіть несподіваний та приємний подарунок своїм рідним та близьким, оформивши онлайн-передплату на їх домашню адресу.