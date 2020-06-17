Человек из истории

На днях исполняется 110 лет со дня рождения Владимира Восковского, ставшего легендой николаевского футбола.

На фото: Владимир Восковский (слева) и Станислав Байда. Стадион «Пионер».

Владимир Иванович Восковский навсегда вошел в историю футбола нашего города. Без преувеличения, в свое время он был одним из лучших детских тренеров в Украине. Яков и Алексей Борисовы, Евгений Лемешко, Виктор Журавлев, Леонид Кривицкий, Анатолий Норов, Валентин Веретенников, Анатолий Бачкалов, Анатолий Еремеев, Виктор Писаков, Сергей Жайворонок, Анатолий Оленев, Владимир и Леонид Малые – вот далеко не полный перечень его воспитанников, ставших известными футболистами. Многие из них добились признания и на тренерском поприще.

За плечами Восковского была нелегкая судьба. Участник Великой Отечественной войны, прошедший по ее дорогам от Крыма до Германии, он не мыслил себя вне футбола, вне работы с детьми.

Вот как вспоминают про этого замечательного человека, педагога и тренера люди, хорошо его знавшие.

Заслуженный тренер Украины Станислав Байда:

– Для Восковского на первом месте всегда была работа. Наверное, во многом, поэтому у него не сложилась личная жизнь. Как человек он отличался добропорядочностью и пунктуальностью. Удивительно, но сам он никогда не играл в футбол, тем не менее, был тренером от Бога. С непонятной для меня интуицией мог разглядеть будущего футболиста. Как психолог, знаток детской души не имел себе равных. Мог настроить ребят так, что они буквально летали по полю, полностью отдаваясь игре. Вместе с Восковским я проработал в ДЮСШ № 3 16 лет. Общение с ним, наблюдение за его работой многому научили, во многом способствовали становлению как тренера. Уверен, что сегодня многие с большой благодарностью вспоминают его не только за футбольную, но и жизненную науку.

Мастер спорта СССР Владимир Непомнящий:

– Я занимался футболом в «Трудовых резервах», и мы часто играли против команд, которыми руководил Владимир Иванович. Уникальная личность, до мозга костей преданный футболу. Во время матчей как бы находился на поле, очень переживал, эмоционально реагировал на игровые моменты. Со своими воспитанниками мог вести себя жестко, порой грубо, но справедливо. Поэтому на него не обижались, а желающих тренироваться у него всегда было предостаточно.

– Бывший тренер СДЮШОР № 3 Александр Цымбал:

– Я проработал рядом с Восковским 17 лет. Он, особенно в начале моей трудовой деятельности, относился ко мне, как к сыну. Помогал, подсказывал. Внешне казался суровым и недоступным, но на самом деле был очень простым человеком. Мог накричать, но быстро отходил. Не был злопамятным. Его успехи в работе, наверное, заключились в том, что четко ставил перед собой цель и добивался ее выполнения. Владимир Иванович долгое время жил в школе, спал на столе в спортивном зале. Бытовые проблемы его совсем не волновали. Он жил только своей работой и другой жизни для себя не представлял.