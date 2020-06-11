Угрожал жене… гранатой

В Первомайске полицейские, прибывшие на вызов о домашнем насилии, изъяли из дома обидчика две гранаты РГД‑5.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области

В начале июня в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что её муж совершает в отношении нее домашнее насилие. Наряд сектора реагирования патрульной полиции, прибывший по вызову, обидчика дома не застал. Пообщавшись с заявительницей, полицейские узнали, что раньше ее 30-летний мужчина уже неоднократно устраивал ссоры с драками и угрожал ей расправой, демонстрируя гранаты. Затем злоумышленник уверял, что боеприпасы не настоящие – учебные.

На воспитании семья имеет двух малолетних детей, поэтому ради их безопасности и во избежание в дальнейшем наступления тяжких последствий, две гранаты, предварительно РГД‑5, и запалы к ним, на место хранения которых указала заявительница, полицейские изъяли и направили на исследование. Относительно дебошира правоохранители составили административные материалы по части 1 статьи 173-2 КУоАП «Совершение домашнего насилия» и выписали ему срочное запрещающее предписание, согласно которому в течение 10 суток мужчине запрещено приближаться к месту своего проживания и к своей семье.

Также после получения соответствующих выводов специалистов будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается расследование, в ходе которого следователи будут устанавливать пути поступления гранат злоумышленнику и другие обстоятельства происшествия.