Судьбу чемпионата Украины по футболу в первой лиге решат 11 июня

Совет лиг ПФЛ Украины проголосовал за отмену решения от 21 мая и за возобновление чемпионата в первой лиге с 23 июня. Также решено провести плей-офф между клубами, занявшими два последних места в первой лиге и третьи места в групповых турнирах второй лиги.

В случае двух неявок в чемпионате команда не сможет продолжить сезон, однако не потеряет профессиональный статус. Также решено, что со следующего сезона первая лига увеличится до 18 участников.

Результаты голосования: «за» – «Металлист 1925», «Ингулец», «Агробизнес», «Оболонь-Бровар», «Черкасщина» и «Металлург». Президент ПФЛ Сергей Макаров (на фото) имел право голоса и отдал его за продолжение чемпионата. «Воздержались» «Кремень», «Прикарпатье», МФК «Николаев» и «Черноморец». «Минай», «Авангард» и «Балканы» в заседании совета участвовать отказались.

Директор «Кремня» Андрей Недяк уже заявил, что его команда не сможет продолжить чемпионат. Он отметил, что в ближайшее время начнется процесс перерегистрации клуба.

Окончательное же решение по первой лиге примет исполком Украинской ассоциации футбола.

7 июня во Львове состоялось заседание исполкома УАФ, где обсуждали данный вопрос.

Было принято соломоново решение – перепасовать эту тему конгрессу УАФ. А на нем постановили созвать 11 июня в Киеве внеочередную конференцию ПФЛ Украины. И уже там решить судьбу первой лиги. Словом, никто из огромной армии украинских футбольных чиновников не хочет брать на себя ответственность за чемпионат в первой лиге в «коронавирусный» сезон 2019-2020 годов.