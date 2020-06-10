В Николаеве открылся ещё один музей

В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре торжественно открылся музей театра. Разумеется, мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических правил и норм.

Открытие музея планировалось еще 27 марта, на Международный день театра, но, к сожалению, карантин внес свои коррективы. Проект реализован по инициативе директора – художественного руководителя театра Артема Свистуна. На протяжении полугода экспозицию создавали художники Федор и Вероника Иваницкие, руководитель литературно-драматургической части театра Марина Васильева, художник-постановщик Елена Рыкусова, главный инженер Виктор Червяков и начальники цехов театра. Ценную помощь оказали начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров и старший научный сотрудник Николаевского областного краеведческого музея Сергей Пискурев.

Большая интересная экспозиция посвящена истории созданиятеатра и театральной труппы. На раритетных тумбах – афиши, на стендах – реквизит из славных спектаклей, уникальные костюмы, а также редкие фотографии и документы. «Многие горожане помнят, что в театре существовал музей, который в 1973 году создал уникальный руководитель литературно-драматургической частью Эммануил Далматов. К сожалению, просуществовал музей до 1987 года. И сейчас здесь целый арт-комплекс – интерактивный музей, библиотека современных пьес, видеотека спектаклей и камерная сцена, на которой уже традиционно проходят литературные композиции и театральные «квартирники», – сказал Артем Свистун.

Открытие музея прокомментировал и мэр Николаева Александр Сенкевич: «Николаев открывается миру, но он еще не туристический центр украинского масштаба. Поэтому открытие любого «магнита» для туристов – очень важно! В новом «арт-пространстве» люди смогут познакомиться с историей нашего города, развития культуры и прикоснуться к ней». Действительно, в обновленном музее можно примерить настоящие театральные костюмы или собственноручно запустить патефон с пластинкой Федора Шаляпина, который когда-то выступал на николаевской сцене.

Музей театра будет работать каждый день, кроме понедельника. Необходимо предварительное бронирование в кассе театра (или через телефон администратора: 0512 37 21 64). Из-за требований карантина есть ограничения на посещение – от 4-х до 10-ти человек на одну экскурсию (продолжительностью 45 минут), вход в масках, с соблюдением всех санитарных норм. Стоимость билета – 50 гривен. Кстати, с 4 июня Николаевский русский театр приглашает своих любимых зрителей на спектакли. Необычно, что в июне состоятся сразу два «квартирника», 13 и 21 числа. Этот новый проект Артема Свистуна каждый раз становится своеобразным «сюрпризом» для зрителей (а иногда и для актеров!).

Игорь Ермолаев

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