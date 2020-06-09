Жнивуватиме власник землі, а не нелегали

Згідно ст. 19-1 Податкового кодексу України до повноважень органів державної податкової служби належить організація роботи з безхазяйним майном, що переходить у власність держави.

За словами виконуючого обов’язки начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, з метою захисту інтересів держави здійснюється комплекс заходів щодо реалізації майна, що переходить у власність держави та вирішення проблем самовільного використання земель у регіоні.

Факт посівів та вирощування товарної сільськогосподарської продукції не породжує майнових прав на отриману, в результаті незаконного використання земельної ділянки, сільськогосподарську продукцію.

Відповідно до статті 189 Цивільного кодексу України продукцією, плодами та доходами є все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 328 Цивільного кодексу України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема і правочинів.

Питання щодо права власності на отриманий в результаті користування земельними ділянками врожай врегульовано статтею 95 Земельного кодексу України.

Таким чином, відповідно до приписів цивільного та земельного законодавства України власником сільськогосподарської продукції вирощених на самовільно зайнятих земельних ділянках, є держава, як власник землі..

«Ми сподіваємось, що заходи реалізації майна на самовільно зайнятих земельних ділянках стануть застереженням для інших громадян, які намагаються отримати вигоду за рахунок незаконного використання земель державної та комунальної власності», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області