Як пенсіонерку «захистила» держава

У статті мого однофамільця «Своя серед чужих» (газета «Рідне прибужжя» № 10 від 05.03.2020) мова йшла про Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області, яке хоча і покликано захищати споживачів, але відвернулося від Зіни Р. – споживача природного газу для побутових потреб, не захистило її.

Сталося так, що у Зіни Р. накопичився борг в оплаті за спожитий газ на суму, яка трохи більше 5000 грн (при пенсії, яка меньша 2000 грн, та захмарних цінах на газ та ліки це ще й невеликий борг).

20.05.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївгаз збут» (далі – ТОВ) «руками» Публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» (далі – ПАТ) розірвало із Зіною Р.договір постачання природного газу шляхом самоуправного відключення її квартири від газової мережі.

За чотирі дні (24.05.2019) Зіна Р. уклала з ТОВ договір реструктуризації боргу і щомісяця здійснює належні платежі. Але газопостачання так і не було відновлене. ТОВ мотивувало це тим, що Зіна Р. зобов’язана оплатити ще й роботи по припиненню та відновленню газопостачання. Жінка вважає таку вимогу самоуправною, а тому вона не підлягає задоволенню.

ТОВ розірвало договір самоуправно, тому що Цивільним кодексом України, який після Конституції України має найбільшу юридичну силу, встановлений інший порядок розірвання договору.

Зіна Р. оскаржила це самоуправство до Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області і просила захистити її шляхом невідкладного забезпечення газопостачання. Головне управління розглянуло скаргу однобічно, користуючись лише поясненнями ТОВ і ПАТ, хоча ці підприємства є заінтересованими особами. Для урівноваження і об’єктивностіна нараду мала бути запрошена ще й Зіна Р. Але, як здається, доля її була вирішена задовго до наради. У захисті було відмовлено. Головне управління для неї було, як це не дивно, чужим. Оскільки державна установа не забезпечила Зіні Р. газопостачання, то обласна організація Всеукраїнського комітету оборони прав людини звернулася до голови облдержадміністрації Олександра Стадника листом від 06.02.2020 № 20. Організація просила прийняти її представників особисто, вислухати аргументи та забезпечити негайне поновлення газопостачання до квартири Зіни Р.

А аргументи наступні: по-перше, частинами 1, 2 ст. 651 ЦК розірвання договору допускається за згодою сторін (ч. 1), або договір може бути розірваний за рішенням суду (ч. 2). Зрозуміло, що ТОВ, розриваючи договір, мало керуватися виключно цими нормами; по-друге, керівник ТОВ, розриваючи договір у свій спосіб, скоїв, на думку Організації, два злочини: за ознаками ст. 364 Кримінального кодексу Украіни (далі – КК) «Зловживання владою або службовим становищем» та за ознаками ст. 127 КК «Катування».

Завізував цей лист перший заступник голови ОДА Олександр Коваленко, що виконував на той час обов’язки першої особи. Він зобов’язав начальника управління житлово-комунального господарства ОДА Євгена Гладкова «розглянути та відпрацювати в установленому порядку. Підготувати проект відповіді заявнику згідно з чинним законодавством».

ОДА відповіла листом від 19.02.2020 № 600/0/05-59/3-20, яким відмовила Зіні Р. в захисті її права на безперервне газопостачання. У відповіді не були разглянуті дві істотні обставини, які зазначені в листі Організації. Першою обставиною є припинення ТОВ газопостачання з порушенням чинного законодавства, а другою – скоєння, на думку захисників, керівником ТОВ щодо Зіни Р. двух злочинів. Через нерозгляд цих обставин відповідь ОДА була, по суті, відпискою. І, головне, Зіні Р. не було поновлене газопостачання.

Отримавши відписку, правозахисна організація вдруге звернулася до голови ОДА Олександра Стадника з проханням провести невідкладний прийом її представників.

28.02.2020, десь о десятій годині, О. Стадник, дізнавшись про мету приходу правозахисника, оперативно прийняв його, скликав нараду і заслухав доводи предствника правозахисної організації та спеціалістів ОДА. З’ясувавши, що Зіна Р. має борг в оплаті за спожитий газ, але уклала договір реструктуризації боргу, що вона досі мерзне в неопалюваній квартирі і що за віком їй 82 роки, О. Стадник розпорядився вжити необхідних заходів для негайного поновлення газопостачання до квартири Зіни Р. Уже о 16 годині газопостачання було поновлене. Без сумніву, О. Стаднику про це було повідомлено, але ж він зателефонував близько 19 години правозахиснику і переконався, що газопостачання Зіні Р. було таки відновлене. З усього видно, що О. Стадник свій, тобто за людей.

Перелік своїх, на жаль, закінчився. Усі інші особи, з якими представник правозахисної організації спілкувався у той день, були відверто чужими. Не стану переповідати, як чужі не пускали правозахисника в один кабінет і виганяли з іншого. Болісно і гидко це згадувати.

Зупинюсь на явно негативній ролі чужого – начальника управління ЖКГ ОДА Євгена Гладкова. Річ у тому, що у Є. Гладкова значно більші можливості для зловживання службовим становищем, ніж у якогось секретаря чи помічника. І він тими можливостями, ймовірно, користується сповна.

Віза О. Коваленка на листі правозахисної організації конкретна, чітка і зразуміла. Не зразумів чи не захотів зрозуміти її лише Є. Гладков. Він підготував відповідь, у якій залишив поза увагою дві істотні обставини: ту, що ТОВ порушено, встановлений статтею 651 ЦК, порядок розірвання договору, і ту, що, на думку правозахисників, керівником ТОВ скоєно щодо Зіни Р. два злочини. Як бачимо, відповідь не відповідає вимогам чинного законодавства.

Підготовлена Є. Гладковим відповідь починається з повідомлення про те, що звернення правозахисної організації розглянуто ОДА спільно з АТ «Миколаївгаз» та ТОВ «Миколаївгаз збут». На наш погляд, розглянуто способом «міжсобойчика». Чому не запросили на розгляд споживача Зіну Р.? Мабуть тому, що Є. Гладкову із самого початку була зрозуміла винуватість Зіни Р. А от для обгрунтування її і були запрошені газопостачальники. Ті не підвели, склали відповідь за формулою: «про все і ні про що». Вони змістовно «обгрунтували» правильність здійсненого відключення від газової мережі з позиції п. 17 розділу ІІІ правил постачання природного газу, затверждених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2019 № 2496. Згідно з цими правилами, якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу.

Звертаю увагу, що не припинити газопостачання, а здійснити заходи з припинення газопостачання. За змістом і діями це різні заходи. Газопостачальник може здійснити усе, що не суперечить його статутній діяльності, але здійснювати усе можна тільки в рамках чинного законодавства. Для припинення газопостачання (розірвання договору) газопостачальник має, згідно із ст. 651 ЦК, отримати згоду споживача або дозвіл суду. А от здійснити самоуправно «чик-чирик» труби газопостачання, що вчинило ПАТ, закон не дозволяє, у тому числі не дозволяють і правила. Вони дозволяють лише здійснити заходи з припинення газопостачання. Але Є. Гладков тлумачить ці правила навпаки, по-своєму, і у такий спосіб виправдовує незаконні дії газопостачальника.

Не зміг Є. Гладков промовчати щодо рішення Ленінського райсуду м. Миколаєва. У підготовленій ним відповіді зазначено, що Зіна Р. звернулася до суду с позовом до ТОВ про відновлення газопостачання. 24.12.2019 Ленінський райсуд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позову. При цьому Є. Гладков промовчав, що те рішення не набрало законної сили, бо у відведений законом строк може бути подана апеляційна скарга. Так воно і сталося. Зіна Р. подала апеляційну скаргу, і Миколаївський апеляційний суд 04.03.2020 постановив скасувати рішення Ленінського райсуду та ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов Зіни Р. (справа № 489/5084/19). Так що «радість» Є. Гладкова була передчасною.

Зрозуміло, що якщо відключення Зіни Р. від газової мережі є незаконним, то є незаконною і вимога до неї про оплату робіт з припинення та поновлення газопостачання. А от Є. Гладков протилежної думки.

28.02.2020 у присутності правозахисника перший заступник голови ОДА Олександр Коваленко вів переговори з Є. Гладковим щодо поновлення газопостачання Зіні Р. На це Є. Гладков категорично заявив, що Зіна Р. має оплатити роботи з припинення та поновлення газопостачання і лише тоді їй поновлять його. І це він заявив після опрацювання листа правозахисної організації. Виходить, що він його або не зрозумів, або має свій інтерес, який суперечить інтересам держави.

У розмові з правозахисником О. Коваленко зазначив, що Є. Гладков є добрим господарником. Мабуть, воно так і є. Але для державного службовця цього замало. Він має діяти, як встановлено ст. 19 Конституції України, лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Підстави та повноваження мають бути основними факторами діяльности Є. Гладкова.

Згідно з частиною четвертою ст. 42 Конституції України держава захищає права споживачів. Звідси вбачається, що захист прав споживачів є підставою для діяльності чиновника.

На жаль, не завжди захист прав споживачів Миколаївщини є підставою для діяльности пана Є. Гладкова. Скільки відписок, які аналогічні тій, що одержана правозахисною організацією, начальник управління ЖКГ ОДА – цей чиновник – підготував і розіслав (як правило, Є. Гладков підписує сам відповіді на звернення громадян)? Скільком громадянам своїми відписками він зіпсував настрій, посіяв недовіру, а то і зневагу до держави України?

Що стосується повноважень, то начальник управління ЖКГ ОДА Є. Гладков має забезпечувати дотримання вимог законодавства у сфері надання житлово-комунальних послуг (п. 61 розділу 2 його посадової інструкції). У дійсності він одночасно з цим забезпечує, мабуть же не безкоштовно, газопостачальникам незаконне стягнення зі споживачів значних грошових сум (у кілька десятків тисяч гривень) та підриває цим авторитет держави.

Як правозахисник простих людей звертаюсь до обласного керівництва і вважаю, що з цим чиновником необхідно визначитись. Або він обіймає посаду начальника управління ЖКГ в ОДА і працює виключно в інтересах громадян Миколаївщини, або працює в інтересах газопостачальників і обіймає у них відповідну посаду.

Святослав МАРЧЕНКО, голова обласної організації Всеукраїнського комітету охорони прав людини