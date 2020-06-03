Нажился на стройке казарм для военных

По ходатайству прокуроров Военной прокуратуры Южного региона Украины директор подрядного предприятия, подозреваемый в незаконном завладении бюджетными средствами, выделенными для строительства казарм улучшенной планировки в военных городках г. Николаева, взят под стражу сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 5 млн 570 тыс. гривен. Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

По данным следствия, руководитель предприятия при строительстве казарм улучшенной планировки для военнослужащих присвоил бюджетные средства путем присвоения строительных материалов, завышения объемов и стоимости выполненных работ, а также подделки официальных документов, что стало основанием для перечисления средств квартирно-эксплуатационным управлением Вооруженных Сил Украины.

Так, 25 мая во время проведения обысков и других следственных действий Военная прокуратура Южного региона Украины получила дополнительные доказательства причастности директора предприятия к вышеуказанному преступлению. Руководителю предприятия в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи следственного управления ГУНП в Одесской области.

Аналогичные обвинения получили и директора подрядных предприятий в Одесской и Днепропетровской областях, которые также присвоили бюджетные средства на стройке казарм улучшенного типа. На троих подозреваемые завладели более 10,5 млн гривен бюджетных средств.

Согласно санкциям инкриминируемых статей им грозит от 2 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.