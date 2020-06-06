Как избавиться от сонливости и депрессии

По привычке многие из нас начинают утро с чашки кофе, но не стоит считать этот ритуал панацеей. Давно доказано, что кофе придает сил и энергии лишь на короткое время, а кофеин вызывает привыкание. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

Лучше выпить с утра чашку теплого зеленого чая – он бодрит намного лучше кофеиносодержащих напитков, при этом обладает рядом полезных свойств и даже замедляет процессы старения организма. Хотя стоит помнить, что ничего полезнее и «бодрее» чистой минеральной воды еще не выдумали!

«Лучшее начало дня – стакан чистой минеральной воды без газа активирует пищеварение, моментально ускоряет метаболизм, насыщает клетки влагой и придаст бодрости. Кофе и близко не может похвастаться таким эффектом, не говоря уже о том, что у этого напитка ряд противопоказаний. К тому же даже для совершенно здорового человека пить кофе натощак – довольно вредно», – говорит эксперт.

Еще лучше, если в стаканчик чистой воды вы добавите несколько долек лимона, – такой «витаминный коктейль» не только придаст вам бодрости и насытит витаминами и микроэлементами (С, калий, кальций и магний), но и стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы, укрепит иммунитет. Не говоря уже о том, что это отличное средство для похудения и очищения организма, которое к тому же снижает уровень холестерина.

Медик также напомнила, что организм человека постоянно нуждается в пополнении запаса жидкости. Пить воду нужно не тогда, когда уже испытываете жажду – это значит, что определенные органы или даже системы уже страдают от ее нехватки, – но периодически пить «просто так», буквально по 3-4 глотка, в течение всего дня.