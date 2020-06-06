Напитки, которые могут заменить кофе

Кофе востребован во всем мире, но постоянно возникает вопрос о его негативном влиянии на здоровье человека.

Эксперты выделили 5 лучших альтернативных напитков, которые могут спокойно заменить кофе на нашем столе.

Матча. Это разновидность зеленого чая. Он улучшает память и повышает концентрацию.

Яблочный уксус. Этот напиток, конечно разведенный в воде, считается идеальной безкофеиновой альтернативой кофе. Все дело в его благотворном влиянии на объем сахара в крови.

Комбуча. Это также разновидность чая, которая самым положительным образом отражается на давлении и помогает восстанавливать память.

Кокосовая вода. Этот напиток имеет в своем составе электролиты и биоактивные ферменты, оказывающие восстанавливающее действие на водный баланс.

Ройбуш. Данный чай не содержит и капли кофеина, зато имеет в своем составе множество антиоксидантов. А вот танинов, которые препятствуют усвоению железа, в ройбуше крайне мало.

Данные напитки не только не уступают кофе, но и намного его полезней, уверены медики.