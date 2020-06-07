Медики рассказали, что не стоит есть при простуде

Многие при признаках простуды начинают лечиться народными средствами, но не все они одинаково полезны. Медики рассказали, что лучше не есть во время заболевания.

В первую очередь не следует налегать на сладости, поскольку они могут усугубить общее состояние, если причиной болезни является бактерия. Однако при вирусном гриппе глюкоза наоборот помогает бороться с заразой. Все же сразу установить виновника проблемы невозможно, поэтому лучше отказаться от сладкого, хотя бы до постановки диагноза. При простуде категорически противопоказан алкоголь. Спиртное сужает сосуды, ускоряет кровообращение и снижает иммунитет, поэтому его ни в коем случае нельзя употреблять. Как бы странно ни показалось, но в данный перечень вошла и эхинацея. Растение действительно имеет целебные свойства, но при простуде оно бесполезно, что доказало последнее исследование. То же самое касается и апельсинов. Фрукт эффективен в качестве профилактики, но постфактум он не несет никакой пользы для организма.

Красное мясо – очень тяжелая пища. Организм тратит много энергии на переваривание продукта, поэтому ему попросту не хватает силы бороться с инфекцией. Не желательно есть и жареную пищу по той же причине. Кроме этого, подобное питание само по себе не несет пользы для человека. Лучше всего во время простуды есть бульоны и пить много жидкости. Также полезны бананы, киви и дыни. В крайнем случае можно проконсультироваться со специалистом, который подберет оптимальный рацион для конкретного заболевания с учетом предпочтений больного.