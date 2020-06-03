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Мороженое и подарки: правоохранители устроили детям из проблемных семей праздник

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По случаю празднования Международного дня защиты детей участковые офицеры полиции Снигиревского отдела полиции совместно с директором РЦСС ДДМ Екатериной Бурбелой посетили детей, проживающих в семьях, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом сообщается на официальной странице Снигиревского отдела полиции в социальной сети.

Полицейские и районный центр социальных служб по делам семьи, детей и молодежи присоединились к тому, чтобы создать для детей настоящий праздник. Правоохранители привезли детям мороженое и подарки.

Полицейские надеются, что им удалось сделать детей счастливыми.

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