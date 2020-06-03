Чиновники подозреваются в присвоении 280 тыс. грн

Правоохранители установили, что осенью прошлого года между управлением ЖКХ Первомайского городского совета и одним из строительно-монтажных обществ города был заключен договор подряда о строительстве спортивной площадки с искусственным покрытием в г. Первомайске на общую сумму почти полтора миллиона гривен. Также управлением был заключен договор с физическим лицом-предпринимателем – инженером технадзора о совершении им технического надзора за выполнением строительных работ на указанном объекте, предоставление экспертной оценки их качества и материальных затрат.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Проведенным расследованием следователи выяснили, что должностные лица указанных учреждений 46-ти, 55-ти и 67-ми лет, которые занимались составлением сметы и актов строительных работ и были ответственны за предоставление экспертной оценки, выполнили работы некачественно и не в полном объеме. Также, используя свое служебное положение, по результатам должностные лица составили заведомо ложные документы по их стоимости, присвоив тем самым почти 280 тыс. гривен бюджетных средств.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры всем трем должностным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ч. 1 и 2 ст. 366 УК Украины «Служебный подлог», а одному из правонарушителей инкриминируют пособничество в совершении указанных преступлений (ч. 5 ст. 27 УК Украины). Согласно санкциям указанных статей предусмотрено наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Сейчас следственные действия продолжаются.