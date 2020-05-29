Спорный дом

Временно оформив на свою знакомую Ольгу Петренко купленный в пригородном селе Шевченко небольшой частный дом, 60-летний Александр Тышковец не только лишился крова над головой, но и элементарного покоя – против него несколько раз возбуждались уголовные дела. На нервной почве Александр Петрович потерял зрение.

Купил домик в селе

Не сложилась у Александра Петровича судьба так, как он хотел. В прошлом отличный спортсмен, профессиональный мастер по холодильным установкам, хороший семьянин, казалось бы, что еще надо для счастья. Однако жизнь, как говорится, дала трещину. Семья распалась, когда жена уехала «на заработки» в Италию, там и осталась, а двое сыновей жили с отцом. Несколько лет назад пожилой человек потерял младшего сына: парень погиб трагически.

Получив причитающуюся долю от продажи родительского дома, Александр Петрович решил приобрести небольшой домик за городом, оставив свое городское жилье старшему сыну. К тому же, подрабатывая на личном грузовике во время уборочной в селе Шевченко, он присмотрел недорогой сельский домик, даже задаток дал хозяевам в 200 евро. Когда пришли к нотариусу оформлять договор купли-продажи, выяснилось, что для покупки дома необходимо согласие жены Александра Петровича, которая на то время находилась в Италии. Чтобы не упустить приглянувшийся ему домик, к тому же на тот момент цены на жилье стремительно поползли вверх, Александр решается оформить его на одну свою знакомую, когда-то они вместе работали на заводе «Океан» – 53-летнюю Ольгу Петренко. При этом устно оговаривают, что при оформлении развода с женой он переоформит дом на себя. На этом и остановились. Ольга Михайловна имела квартиру в Корабельном районе и жила там с взрослой дочерью. Продавцам Богдановым, в принципе, было все равно, на кого покупатель оформит купленный у них дом, главное, что Тышковец рассчитался с ними суммой, которую оговаривали ранее, – двадцать семь тысяч гривен. Сделка состоялась 28 октября 2017 года. Деньги Богдановым за покупку дома в присутствии нотариуса давал Александр Тышковец, а его подставное лицо – Ольга Петренко, лишь присутствовала при этой процедуре. Для формальности.

Было – ваше, стало – наше…

Сразу же после покупки домовладения Александр Петрович отправился в село, где бывшие хозяева вручили ему ключи от дома. Несмотря на то, что купленный дом с виду был небольшим, старинной глинобитной постройки, однако в придачу к нему шел хороший кусок земли общей площадью 35 соток. Так что развернуться здесь было где. Александр Петрович сразу же занялся ремонтом дома, благоустройством. Однако на его зарплату на тот момент хорошего ремонта он сделать не мог. Пришлось брать больше заказов по ремонту холодильников, благо, что он был хорошим мастером, поэтому заказчиков было много, работал без выходных. Все средства вкладывались в благоустройство дома.

Время шло. Жена из Италии возвращаться не собиралась, поэтому развода не давали. Ольга Михайловна жила в своей городской квартире, иногда по выходным она приезжала в село. Оно и не удивительно, ведь дом был куплен на нее, да и мужчина он интересный, спортивного телосложения, без вредных привычек. Со временем она втайне от Александра оформила домовладение, как полагается, в БТИ, в сельском совете прописалась в этом селе.

А в мае 2018 года, как выяснилось, также втайне от Александра Петровича, приватизировала земельный участок. На себя. Чуть позже уже в суде она будет утверждать, что якобы Александр «склонял ее к сожительству», хотя сам он это утверждение категорически отрицал.

Когда, наконец-то, был получен официальный развод с супругой, Александр обратился к Ольге, чтобы переоформить дом, как ранее договаривались. Она отказалась. А чтобы убедительнее было, что дом принадлежит ей, она перебралась туда жить, оставив городскую квартиру дочери с ребенком. Обескураженный таким поступком подруги, Александр Тышковец обратился в суд, чтобы отсудить купленный фактически им дом, аргументируя свидетельствованием бывших хозяев и нотариуса.

– Когда суд приступил к рассмотрению моего дела, Ольга всячески стала провоцировать меня. Ждала, чтобы я ударил ее, а потом, через милицию, хотела привлечь к ответственности и таким образом выгнать меня из дома, – вспоминает события двухлетней давности Александр Петрович. – Когда 29 июля я ремонтировал забор на огороде, она подбежала сзади и намеревалась ударить по голове тяжелым буром, я вовремя увернулся. Затем схватила валявшийся рядом старый грязный ботинок и со всей силой швырнула в меня, попав в затылочную часть, отчего у меня сразу же закружилась голова, и я упал. Чуть отойдя от удара, я уехал в город к сыну и сразу же пошел в больницу, так как очень болела голова. Однако на этом Ольга не останавливалась: в доме сына, где я временно поселился, стали раздаваться ночные звонки от неё с угрозами в мой адрес, мол, дом принадлежит ей. Кстати, как выяснил Александр Тышковец, звонки поступали с телефона предприятия, где работала Ольга диспетчером.

Односельчане, проживающие по соседству с Александром Петровичем, утверждают, что сосед очень интеллигентный человек, никогда ни с кем не скандалил, он не то что женщину обидеть, комара не тронет, уж за два года проживания в селе они его хорошо изучили.

Лучший метод защиты – нападение

Судмедэкспертиза констатировала у Александра Тышковца ссадины в области лица и туловища. Эти повреждения, как пишет врач-специалист судебной медицины, могли образоваться от действия тупых предметов, по механизму удара и скольжения, возможно, при обстоятельствах, указанных Тышковцем. По степени тяжести эти телесные повреждения, заключил эксперт, относятся к категории легких телесных повреждений.

Далее события развивались, как в остросюжетном детективном фильме.

После первого судебного заседания, где накладывается арест на спорное домовладение, Ольга Михайловна в срочном порядке в сельском совете выписывается из спорного домовладения.

Как гром среди ясного неба стала для Александра Петровича новость о существовании постановления прокурора о возбуждении против него уголовного дела по факту избиения… Ольги Петренко. Заметьте, это был октябрь 2018 года. Как оказалось, его «знакомая» написала заявление, что якобы 30 июля 2018 года в ее доме Александр жестоко избил ее. К заявлению была приложена справка судмедэксперта, датированная… 2 октября 2018 года, о нанесении ей телесных повреждений средней тяжести.

Как же так, думал Александр Петрович, я же после того «нападения» 29 июля в селе ни разу не появлялся? И почему экспертиза проведена спустя… 64 дня (!?) после указываемого Ольгой несуществующего события? Стал разбираться. И выяснилось, что Ольга Петренко, согласно справке, полученной по запросу в НГЗ, где она работала диспетчером, в период с 30 июля 2018 года исправно ходила на работу, не пропустив ни одного дня. К тому же, как сообщило ее руководство, она была депремирована за частые ночные звонки в рабочее время на телефон сына Тышковца. И что самое характерное, госпожа Петренко указывает в заявлении в полицию, что якобы была избита Тышковцем 30 июля, а на самом деле в этот день она присутствовала на рабочем месте. Странно, но правоохранители поверили ей, так сказать, на слово, даже не удосужившись проверить указанные факты. Злые языки болтают, что именно в полиции тогда консультировали Ольгу Петренко, как правильно «околпачить» Александра Тышковца и забрать у него дом. Дескать, «по закону», чтоб комар носа не подточил. Но рано или поздно обман выходит наружу. Так и в деле «уголовника» Тышковца стали появляться огрехи: то экспертиза не совпадает с датами, то заявление в полицию, написанное Ольгой Петренко «задним числом», оказалось в полиции вовсе не зарегистрированным. Видимо, «консультанты» не ожидали от Александра Тышковца такой самообороны.

Стало быть, уголовное дело было шито белыми нитками. Тем не менее, здоровье Александра Петровича оно забрало: он стал похож на старика. Те, кто знал его, просто не могли узнать Сашку Тышковца, когда-то веселого и жизнерадостного человека. Резко упало зрение: ему пришлось несколько раз лечиться в офтальмологической больнице. Врачи рекомендуют вести спокойный образ жизни, не нервничать.

После жалоб в столичные инстанции уголовное дело в его отношении было прекращено по причине недоказанности. Однако, учитывая обстоятельства, при которых его открывали, у него не было уверенности, что оно вновь не всплывет.

И вновь продолжается бой

За два года Александру Петровичу пришлось пройти много судебных разбирательств. Был суд первой инстанции – ему отказали в иске о признании договора купли-продажи дома недействительным, однако коллегия судей апелляционного суда все же усмотрела, что Александр Тышковец поступил неосторожно, и рекомендовала подать новое исковое заявление в суд первой инстанции с другими требованиями. Новый иск также был проигран, хотя Александр Петрович и чувствовал предвзятость судьи, но ничего не мог сделать, его заявление об отводе судьи не принималось во внимание. И снова коллегия судей апелляционного суда исправляет ошибку судьи суда первой инстанции и удовлетворяет жалобу Александра Тышковца: решение суда первой инстанции отменяется и принимается новое – признается недействительным договор купли-продажи спорного дома в части, касающейся покупателя Ольги Петренко, а Александр Тышковец признается полноправным покупателем дома.

Казалось бы, справедливость восторжествовала, но не тут-то было. Оформив договор купли-продажи, однако, не успев его зарегистрировать в БТИ, Александр Петрович узнает, что решение апелляционного суда приостановлено Верховным Судом Украины, куда подала кассационную жалобу Ольга Петренко. Судя по тому, что в тексте определения Верховного Суда перепутаны истцы и ответчики, можно сделать вполне логичный вывод, что написано оно наспех, без детального изучения дела. Тем не менее, процесс оформления купленного Тышковцем сельского дома полностью приостановлен. Кроме того, снова начались преследования со стороны правоохранительных органов в отношении Александра Петровича по заявлению Ольги Петренко. Ему вменяют фальсификацию документов, которые он предоставлял в суд, «реанимируют» уголовные дела двухлетней давности, пытаясь отправить дело на новое рассмотрение в надежде, что Тышковцу таки надоест бороться с ветряными мельницами, и он смирится с потерей купленного им дома.

Но Александр Петрович не сдается, он намерен идти дальше по закону и доказывать свою невиновность. А в принципе, в этом деле и доказывать, собственно говоря, нечего. Есть продавцы, есть покупатель, есть нотариус, а дальше дело техники. Обидно только, что на эту «мышиную возню» тратится драгоценное время и самое главное – здоровье пожилого больного человека, который уже пострадал от нечестных действий ушлой «подруги». А в газету он обратился для того, чтобы на примере своего печального опыта предупредить других людей о бдительности и рассудительности во время оформления серьёзных документом, связанных с недвижимостью. Чтобы потом не иметь дело с судами и правоохранителями…

Татьяна ФАБРИКОВА