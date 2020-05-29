5 натуральных способов борьбы с головной болью

Вызываемая стрессом головная боль может мучительно переноситься человеком. И если вы не в состоянии её выдержать, попробуйте некоторые натуральные средства, быстро приносящие облегчение.

Теплая вода. Обезвоживание воздействует на несколько метаболических процессов и провоцирует головную боль. При приступах боли выпивайте больше воды, и если возможно, пейте её тёплой. Вода поможет регулировать движения кишечника и выводить токсины из организма, отвечающие за неприятные болевые ощущения.

Топлёное масло. Топлёное масло – эффективное средство борьбы с головными болями. Особенно в том случае, если их причиной является хронический запор. Употребляйте немного топлёного масла ежедневно, лучше вместе с горячим рисом. Оно восстановит нормальную подвижность кишечника и избавит вас от хронических головных болей. Можно также добавить несколько капель топлёного масла в каждую из ноздрей и лечь на диван при развитии приступа головной боли.

Имбирный чай. Имбирь помогает при целом ряде проблем со здоровьем. Это распространённая специя также выступает в роли обезболивающего. Измельчите кусочек свежего имбиря, вскипятите его с водой, профильтруйте и пейте теплым. Довольно быстро головные боли исчезнут.

Паровые ванны. Старая добрая ингаляция с полотенцем над тазом или кастрюлей с горячей водой прочищает полость носа и синусы. А застойные явления здесь могут спровоцировать головные боли. Добавьте несколько капель эфирных масел в воду для того, чтобы сделать процедуру еще более эффективной и приятной.

Упражнения на растягивание. Наряду с головными болями иногда вы ощущаете неприятную скованность в области шеи, плечей и кожи головы. Упражнения на растягивание, направленные на эти зоны тела, помогают уменьшить интенсивность головных болей. К примеру, наклоняйте подбородок вниз, поднимайте вверх, отводите влево и вправо. Медленно поворачивайте голову по часовой стрелке, а затем в противоположном направлении, чтобы расслабить мышцы плечей и шеи.