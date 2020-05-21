Спасение «рядового» Сывака

В отрасли электроэнергетики в Украине усиливается хаос. Премьер-министр Шмыгаль говорит о веерных отключениях и создаёт антикризисный штаб по ситуации в энергетике, и. о. министра энергетики Ольга Буславец даёт команды на отключение энергоблоков на атомных станциях, ставя под угрозу их безопасную работу, а депутаты фракции «Слуга народа» уже начинают готовить отставку только что назначенной и. о. министра.

Не менее драматические события развиваются на предприятии АО «Николаевоблэнерго», являющемся монополистом по распределению электроэнергии в Николаеве и области.

Распоряжением № 160-р от 26.02.2020 г. Кабинет Министров Украины согласовал назначение на должность генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Сергея Кугатова.

9 апреля 2020 года наблюдательный совет АО «Николаевоблэнерго» назначил Кугатова новым генеральным директором предприятия. Это было зафиксировано Протоколом собрания наблюдательного совета № 66 от 09.04.2020. В соответствии с решением набсовета контракт с Сываком О.П., бывшим генеральным директором, был разорван с 09.04.2020. Главе набсовета Сергею Игнатовскому было поручено подписать контракт с Кугатовым, что было сделано. В соответствии с контрактом № XXX от 10.04.2020. исполняющим обязанности генерального директора АО «Николаевоблэнерго» является Сергей Кугатов.

Но это решение совершенно не вписывалось в планы бывшего руководства «Николаевоблэнерго», изрядно замаранного участием в известных схемах «Крючкова – Суркисов» по вымыванию средств и приросших намертво к финансовым потокам государственного предприятия, а также самого господина Игнатовского, курирующего разворовывание денег.

И это при том, что последний одновременно является заместителем председателя Фонда госимущества Украины.

Используя коррумпированность отдельных представителей судебной системы Украины, которых координирует Игнатовский, исполнение решения наблюдательного совета было блокировано запретом на внесение регистратором данных о новом руководителе. А при поддержке братьев Суркисов, бывшего директора по безопасности Шкуры В.М. и бывшего первого заместителя гендиректора Беспалова А.А. на предприятие высадился десант варягов во главе с Дмитрием Бабичем, которые получили задачу на ускоренный распил ресурсов путём перераспределения процедур закупок на свои компании.

Бабичем внедрена криминальная схема, по которой руководители и заместители подразделений, отвечающих за закупки товара и управление финансами предприятия, отправляются в отпуск. Одновременно с этим Сывак О.П. на их место своими приказами назначает исполняющих обязанности, с которыми подписывает трудовые соглашения на крупные суммы. И этим он наносит прямой финансовый ущерб предприятию.

Отменяются объявленные ранее торги, вносятся изменения в технические требования под нужных участников, растут долги предприятия перед контрагентами, работающими много лет с николаевскими энергетиками. Ведь деньги понадобятся для «своих». Всё это в итоге приведёт к срыву программ по капитальным ремонтам и инвестиционной программы, а значит, появится угроза стабильности работы предприятия. С учётом карантинных мероприятий и большого количества воинских частей, расположенных в городе и области, нарушение энергоснабжения приведёт к хаосу и социальной напряжённости среди населения, снижению обороноспособности страны. Возможно, кроме откровенного грабежа, господин Бабич выполняет и эту задачу? Ведь ранее он активно работал в бизнес-структурах известных братьев Клюевых, что нынче отсиживаются где-то в районе Ростова.

Сывак Олег Петрович во всём этом шабаше выполняет самую активную роль. Ведь Игнатовскому за «крышу», обещающую правильные судебные решения, надо платить. И, конечно же, не допуск законно назначенного нового руководителя позволяет отсрочить неотвратимость наказания для нынешнего руководителя «Николаевоблэнерго». Внутренний аудит быстро позволит выявить, за счёт чего на вверенном ему предприятии пояилась долговая яма глубиной под МИЛЛИАРД гривен!!!

Руководители Николаевской области неоднократно проинформированы о сложившейся ситуации в АО «Николаевоблэнерго». Однако они не предпринимают абсолютно никаких действий для её урегулирования, игнорируя угрозу нарушения стабильности поставки электроэнергии потребителям.

И это преступная бездеятельность!

Ведь, в конце концов, по счетам Сывака будут рассчитываться простые николаевцы ценой собственного благополучия и здоровья.

Пора бы и ВЛАСТЬ употребить, господа чиновники!

К сведению – аналогичная ситуация развивается и в «Хмельницкоблэнерго».

Источник: сайт «Свідок.інфо»