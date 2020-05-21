Оподаткуванняв умовах карантину

Звичний темп життя у більшості з нас помінявся з початком запровадження карантинних заходів та обмежень. Не став винятком і бізнес, який останні два місяці працює в надзвичайному режимі. Тож невипадково тема нашої чергової телефонної прямої лінії – «Про додаткові податкові пільги, які отримав бізнес на період карантину: терміни сплати податків, ЄСВ, подання декларацій про доходи, проведення перевірок, нарахування штрафних санкцій». На запитання читачів відповідала Гетманець Людмила Володимирівна – начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Першим додзвонювачем став голова Миколаївської обласної профспілки працівників Пенсійного фонду України Лунгол Віктор В’ячеславович. Як повідомив співрозмовник «прямої лінії», члени профспілки стали отримувати листи з податкової служби щодо подарунків, які було отримано в минулому році.

– Справді, наша профспілка подарувала нашим працівникам подарункові сертифікати на 300, 500 гривень до свята 8 Березня, – зазначив Віктор В’ячеславович. – Але ж, наскільки мені відомо, подарунки на такі малі суми не оподатковуються. То чому надходять подібні листи? Тим паче, що профспілка щокварталу звітує про різні витрати та доходи…

– Дякую за запитання. Але є пряма норма Податкового кодексу, яка регламентує, якщо громадянином отримано доходи у вигляді подарунків та призів не у грошовій формі та розмірі, що не перевищує 1043 гривні 25 копійок (у розрахунку на місяць), вони не оподатковуються. У цьому випадку фізична особа звільняється від подання декларації.

У разі, якщо фізична особа отримала подарунки у грошовій формі, а у вашому випадку грошовий сертифікат прирівнюється до грошових коштів, то вона зобов’язана подати таку декларацію, задекларувати суму доходу та сплатити з нього податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та військовий збір у розмірі 1,5 відсотка – роз’яснила Людмила Гетманець. – Термін сплати податків та зборів у цьому році у зв’язку з COVID‑19 перенесено до 01.10.2020.

Отже, Вікторе В’ячеславовичу, я звертаюсь до вас із проханням роз’яснити людям необхідність подання такої декларації. Адже за неподання декларації передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

– Але ж ви розумієте, що якщо наші понад 400 членів профспілки прийдуть за місцем реєстрації, то виникне чимала черга. Натомість ми можемо надати такий список від нашої профспілки.

Л.В. Гетманець: – Ні, це неприйнятно відповідно до чинного порядку подання декларацій. Проте, аби уникнути черг, громадянин має можливість подати декларацію за допомогою нашого електронного сервісу, а саме власного електронного кабінету. Електронна форма подачі звітності як спрощує процедуру її подання, так і заощаджує час платника податків і податківця.

Також хочу нагадати, що у зв’язку з карантином термін подачі декларацій за 2019 рік перенесено – до 1 липня 2020 року. Тож, будь ласка, закликаємо всіх виконати свій громадянський обов’язок, напряму передбачений нормами Податкового кодексу.

– А чи не можна якось об’єднати дві декларації, адже, окрім податкової, ми як державні службовці подаємо ще й декларації про майновий стан та доходи?

– Ні, це зовсім різні декларації. Одну з них державний службовець надає до Національного агентства з питань запобігання корупції, другу – фізична особа подає до податкових органів. Вашу пропозицію можливо унормувати лише на законодавчому рівні.

– Дякую за роз’яснення! Я, зі свого боку, зобов’язуюся провести певну роботу з нашими колегами – з тим, щоб не порушити норми податкового законодавства та не наразитися на штраф.

Ірина, м. Миколаїв:

– Я працюю бухгалтером у приватному підприємстві. Через карантин ми зазнали чималих фінансових збитків і перебуваємо у критичному становищі. Чи існують на час карантину якісь пільги для приватних підприємств щодо сплати єдиного соціального внеску?

Л.В. Гетманець: – Чинним законодавством наразі не передбачено пільг для приватних підприємств у зв’язку з COVID‑19 щодо сплати єдиного соціального внеску, на фонд заробітної плати найманих працівників. Якщо роботодавець нараховує та виплачує працівнику дохід, він зобов’язаний перерахувати єдиний соціальний внесок.

– А як щодо податку на додану вартість, чи немає якихось послаблень?

– Ні, не передбачено. ПДВ сплачується у звичайному порядку. Відповідно, залишається і відповідальність за порушення термінів сплати податку на додану вартість.

Ігор Володимирович, директор підприємства, м. Миколаїв:

– Чи здійснює наразі податкова служба перевірки?

Л.В. Гетманець: – Хочу повідомити, що на період карантину діє мораторій на перевірки податковими органами. Єдиний виняток –платники податків, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, не підпадають під дію мораторію.

Також на камеральні перевірки податкової декларації (крім податкової декларації з ПДВ) за звітні періоди березень-травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), що були подані платниками податків протягом березня-травня 2020 року, мораторій не розповсюджується. Але такі перевірки мають бути проведені лише протягом 60 календарних днів, які настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – заднем їх фактичного подання.

Олександр, Вітовський район:

– У мене у власності перебувають декілька об’єктів нерухомого майна (житловий будинок та нежитлова нерухомість), кожного року я отримую від податкової «листи» з сумами для сплати податку за нерухомість. У ЗМІ прочитав, що є послаблення у зв’язку з карантином по сплаті за нерухомість?

Л.В. Гетманець: – Законом № 533-IX у зв’язку з COVID‑19 визначено, що об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в період з 1 березня по 31 березня 2020 року. При цьому платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (крім фізичних осіб), які вже подали податкову декларацію, мають право надати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за землю за відповідні місяці.

Фізичним особам, платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахування за 2020 рік буде проведено контролюючим органом у 2021 році з урахуванням передбаченої пільги. При нарахуванні податку на нерухомість застосовується пільга на загальну площу квартири 60 м2, житлового будинку – 120 м2, квартири та будинку – 180 м2.

Щодо вашої нерухомості: якщо площа житлового будинку перевищує 120 кв. м, ви отримаєте «листа» від податкової з зазначеною сумою до сплати податку на нерухоме майно, оскільки пільга поширюється лише на нежитлову нерухомість.

Але, якщо фізична особа надає нерухоме житлове майно в оренду, у цьому випадку пільга на площу не застосовується, та по закінченні звітного року фізична особа має обов’язок задекларувати доходи, отримані від здавання в оренду нерухомості.

Прошу звернути на це увагу всіх фізичних осіб, які здають житло в оренду.

Марія К., м. Первомайськ:

– Я – приватний підприємець, найманих працівників не маю. Цього року я сплатила ЄСВ наперед за півроку, знаю про пільгу по сплаті ЄСВ, як мені скористатись нею?

Л.В. Гетманець: – Не хвилюйтесь. Якщо ви сплатили ЄСВ наперед, зазначені суми будуть зараховані в переплату, та ця переплата зараховується автоматично, відповідно наданої платником податків звітності в наступному податковому періоді.

З 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року Законом № 533 тимчасово звільнені від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ лише «за себе»: ФОП, у т. ч. спрощенці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах. Перелічені платники ЄСВ на власний розсуд вирішують, чи застосовувати звільнення від ЄСВ «за себе».

Але, у законопроекті № 3329-2законотворці планують продовжити строк дії звільнення від сплати ЄСВ зазначеним категоріям платників із 1 по 31 травня включно.

Володимир, м. Новий Буг:

– Існує пільга по сплаті ЄСВ, а чи можна не сплачувати єдиний податок під час карантину?

Л.В. Гетманець: – Стосовно єдиного податку – пільги не передбачені. Також і щодо податку на додану вартість, платежів по ліцензіях, акцизному податку.

Для єдинників першої та другої груп розмір єдиного податку затверджується рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування. Змінами, внесеними до Податкового кодексу у зв’язку з COVID‑19, органам місцевого самоврядування надано можливість приймати рішення у бік зменшення ставок єдиного податку.

Тому слідкуємо за змінами, які будуть внесені до рішень!

– Чи включається вартість мийних і дезінфікуючих засобів, а також спецодягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує працівників під час карантину, до загального оподатковуваного доходу?

– Від оподаткування ПДФО звільнені мийні та дезінфікуючі засоби, спецодяг та інші ЗІЗ у випадку, якщо дотримані умови, виписані у пп. 165.1.9 ПКУ, у іншому випадку – вартість таких виданих засобів розцінюється як додаткове благо із відповідними наслідками в оподаткуванні. Нагадую, у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) показують за ознакою доходу «126», а вартість засобів, якими забезпечують працівника для виконання Закону України «Про охорону праці», – за ознакою доходу «136».

Анжела Любченко, приватний підприємець, м. Миколаїв:

– Які пільги зі сплати земельного податку є на період карантину?

Л.В. Гетманець: – Завдяки Закону № 540 скорочено період, протягом якого не нараховують та не сплачують плату за землю (земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності), з двох місяців (березень і квітень 2020 року) до одного – березень 2020 року. Якщо платник плати за землю (юридична особа або ФОП) раніше подав уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік, в якій зменшив податкові зобов’язання за березень та квітень 2020 року, то такий платник податку зобов’язаний знову подати уточнюючу податкову декларацію. В ній платник збільшує податкові зобов’язання з плати за землю за квітень 2020 року, тобто відновлює податкові зобов’язання, які були задекларовані в податковій декларації з плати за землю за 2020 рік. Штрафні санкції в такому випадку не нараховуються.Сплачують податкове зобов’язання зі сплати плати за землю за податковий період квітень 2020 року у повному обсязі за місцезнаходженням земельної ділянки у строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій. Тобто відстрочено на один місяць термін сплати податкового зобов’язання за квітень 2020 року: замість 29 травня останнім днем такої сплати буде той же строк, що і для сплати податкового зобов’язання з плати за землю за травень – 26 червня 2020 року(зважаючи на те, що 28 червня 2020 року – святковий день, який припадає на вихідний).

– Чи передбачені штрафи за несвоєчасну сплату податків та внесків?

– Щодо штрафних санкцій, то вони не застосовуються за порушення податкового законодавства, які вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року. Проте відсутній мораторій на фінансові санкції згідно з розділом V Закону про РРО.

Також законопроектом № 3329-2 плануються змінити строк дії встановленого періоду звільнення від штрафних санкцій (визначених ч. 11 ст. 25 Закону про ЄСВ) до закінчення строку встановленого Кабміном карантину за вчинені такі порушення: несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ; неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховують ЄСВ (авансових платежів); несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів.

Вів «Пряму лінію» Андрій ТЮРІН