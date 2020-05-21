Полковника СБУ задержали при получении взятки

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области во время получения им неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Оперативник требовал 2000 долларов и 10 тонн зерна от совладелицы фермерского хозяйства. За этот куш он обещал не привлекать предпринимательницу к уголовной ответственности за захват земельного участка.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Главное управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Издание «Преступности.НЕТ» называет личность задержанного – это подполковник Сергей Яланжи.

До назначения в отдел контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности УСБУ Яланжи служил в Очаковском межрайонном отделе УСБУ Николаевщины.

Стоит также добавить, что при главе Николаевской ОГА Александре Стаднике Яланжи предлагали включить в состав межведомственной региональной рабочей группы для проведения совместных мероприятий с целью усиления борьбы с нелегальным производством, оборотом, в частности, ввозом, хранением, транспортировкой, реализацией алкогольной продукции и марок акцизного налога для алкогольных напитков в Николаевской области.