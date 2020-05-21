К сведению плательщиков акцизного налога!

Утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства!

Главное управление ГНС в Николаевской области информирует, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12.02.2020 года № 74 «Некоторые вопросы маркировки алкогольных напитков», с 1 мая 2020 года утверждены новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства.

Марки акцизного налога предыдущего образца, уже закупленные субъектами хозяйственной деятельности, применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий до их полного использования, а маркированные такими марками алкогольные напитки и табачные изделия будут в обороте до их полной реализации в пределах срока пригодности для потребления.

Главное управление ГНС в Николаевской области