Фермеры опасаются банкротства

В Николаевской области из-за отсутствия осадков сложилась неблагоприятная ситуация для фермеров – прогнозируется весьма скудный урожай в этом году. Об этом шла речь 19 мая на заседании «круглого стола» с участием представителей власти и аграриев.

Фермеры рассказывали о том, как засуха не дает возможности вырастить урожай и как у отдельных аграриев уже сгорели посевы. Более того, 70% пайщиков – пенсионеры, которые выживают только за счёт своих паев. Но если фермеры потеряют урожай, то заплатить им будет нечем.

Говорили аграрии долго, чувствовалось, что проблем у них накопилось много, связаны они и с посевом, и со сбором урожая, и с животноводством, и даже с юридическими тонкостями и уплатой налогов.

Что же касается главной темы – отсутствия дождей, то председателем аграрной комиссии облсовета Юрием Кормышкиным было предложено проанализировать ситуацию в каждом районе, чтобы понимать насколько в области критическая ситуация с посевами. После этого депутаты облсовета вместе с аграриями разработают стратегию выхода из кризиса. Сами себе они определили срок не больше недели, так как фермеров, у которых пропадают посевы, становится больше, и времени совсем мало.

Виктор КЛИМОВ