Вирок Порошенку: Зе про долю свого попередника

Пряма мова: “Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.
Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд”. Про це повідомляє видання Українська правда.
Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що “це не останній дзвінок, яке побачать українці”.
Водночас, глава держави зазначив, що реагувати на ці записи маю правоохоронні органи.