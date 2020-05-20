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Вирок Порошенку: Зе про долю свого попередника

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Пряма мова: “Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.

Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд”. Про це повідомляє видання Українська правда.

Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що “це не останній дзвінок, яке побачать українці”.

Водночас, глава держави зазначив, що реагувати на ці записи маю правоохоронні органи.

 

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