Вирок Порошенку: Зе про долю свого попередника

під час пресконференції до річниця свого президентства

Президент Володимир Зеленський каже, що покарання для його попередники, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду. .Про це глава держави заявив

Президент Володимир Зеленський каже, що покарання для його попередники, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду. .Про це глава держави заявив під час пресконференції до річниця свого президентства

Пряма мова: “Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.

Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд”. Про це повідомляє видання Українська правда.

Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що “це не останній дзвінок, яке побачать українці”.

Водночас, глава держави зазначив, що реагувати на ці записи маю правоохоронні органи.