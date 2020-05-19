Пенсионер едва не совершил суицид, находясь в реанимации

В городской больнице № 5, которая располагается в Корабельном районе Николаева, пенсионер пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна на третьем этаже. О происшествии «Новостям-N» сообщил источник в прокуратуре.

Оказалось, что мужчина попал в отделение интенсивной терапии после инсульта с синдромом постинсультного психоза. Пролежав почти неделю в реанимации, мужчина решил покончить жизнь самоубийством и выпрыгнул из окна на третьем этаже больницы, но остался жив.

В данный момент медики борются за жизнь пациента.