Миколаївський район обзавівся новим головою

Распоряжением Президента Украины № 331/2020-рп от 18 мая 2020 года главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области назначено КАШУБУ Максима Валерьевича.

В декларации, поданной Максимом Кашубой 19 марта 2020 года указано, что он занимает должность заместителя директора ООО «Николаевэнергомонтаж». Его доходы за последний год по месту работы составили 37 тысяч 400 гривен. Кроме того, Максим Кашуба заработал 40 тысяч 572 гривны, работая специалистом по аграрным вопросам в ООО «Лоза Буга», еще 6 тысяч 762 гривны он получил в качестве заработной платы инженера в ООО МП «Инвест».

В декларации также указаны две квартиры в Николаеве, общая площадь которых составляет 55,49 и 263,1 квадратных метра. Владельцей квартир явялется супруга Максима Кашубы Анна Кашуба. Кроме этого, в декларации также указано, что Максим Кашуба владеет половиной дома площадью 100 квадратов и автомобилем Mitsubishi 2008 года выпуска. Также новоиспеченный глава Николаевской РГА является соучредителем Общественной организации «Фонд Инициативного развития», сообщает издание “Николаевские вести”.

Отметим, что в январе 2020 года Максим Кашуба подавал свою декларацию на должность руководителя аппарата Николаевской областной государственной администрации.

Максим Кашуба является конечным бенефициаром ООО «Укрэнерготранс Николаев», а его супруга Анна Кашуба числится конечным бенефициаром ООО МП «Инвест», ООО «Укрэнерготранс Николаев» и ЧП «АЛЕЙ».