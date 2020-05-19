Коронавірус на Миколаївщині: +1 за добу

Станом на 10.00 19 травня в Миколаївській області виявлено один новий підтверджений випадок 🦠 COVID-19. Всього зареєстровано 263 підтверджених випадків 🦠 COVID-19, з них працівників закладів охорони здоров’я – 50. Про це повідомив Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС.
З усіх 263 підтверджених випадків за місцем проживання:
– м. Миколаїв – 43 особи;
– м. Южноукраїнськ – 37 осіб;
– м. Первомайськ – 9 осіб;
– Арбузинський район – 6 осіб;
– Братський район – 3 особи;
– м. Вознесенськ та Вознесенський район – 41 особа;
– Врадіївський район – 25 осіб;
– Доманівський район – 55 осіб;
– Казанківський район – 1 особа;
– Миколаївський район – 1 особа;
– Новоодеський район – 37 осіб;
– Снігурівський район – 1 особа;
– Кривоозерський район – 4 особи.
Одужало за добу 16, всього одужало – 98.
Померло всього від наслідків COVID-19 – 6.
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Всього обстежено ПЛР – 4240 осіб, з них за останню добу – 48.
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За минулу добу звернулося/виявлено 10 осіб з підозрою на COVID-19, з них:
– госпіталізовано до КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» – 2;
– госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів – 1 (Первомайська центральна районна лікарня);
– призначене амбулаторне лікування – 7.
За весь період зареєстровано з підозрою на COVID-19 – 689 осіб, з яких:
– госпіталізовано – 220 осіб;
– призначене амбулаторне лікування – 469 осіб.
За даними керівників закладів охорони здоров’я області, станом на 10.00 19.05.2020 на стаціонарному лікуванні знаходиться 43 особи, хворих на COVID-19 або з підозрою, з них:
– у КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» – 26 осіб, з них 20 хворих та 6 осіб з підозрою;
– в інших інфекційних стаціонарах – 17 осіб, з них:
– пологовий будинок №1 м.Миколаєва – 2 особи з підозрою;
– Первомайська центральна районна лікарня – 1 особа з підозрою;
– Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня – 14 хворих на COVID-19.