Коронавірус на Миколаївщині: +1 за добу

Станом на 10.00 19 травня в Миколаївській області виявлено один новий підтверджений випадок 🦠 COVID-19. Всього зареєстровано 263 підтверджених випадків 🦠 COVID-19, з них працівників закладів охорони здоров’я – 50. Про це повідомив Миколаївський обласний штаб з ліквідації наслідків НС.

З усіх 263 підтверджених випадків за місцем проживання:

– м. Миколаїв – 43 особи;

– м. Южноукраїнськ – 37 осіб;

– м. Первомайськ – 9 осіб;

– Арбузинський район – 6 осіб;

– Братський район – 3 особи;

– м. Вознесенськ та Вознесенський район – 41 особа;

– Врадіївський район – 25 осіб;

– Доманівський район – 55 осіб;

– Казанківський район – 1 особа;

– Миколаївський район – 1 особа;

– Новоодеський район – 37 осіб;

– Снігурівський район – 1 особа;

– Кривоозерський район – 4 особи.

Одужало за добу 16, всього одужало – 98.

Померло всього від наслідків COVID-19 – 6.

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Всього обстежено ПЛР – 4240 осіб, з них за останню добу – 48.

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За минулу добу звернулося/виявлено 10 осіб з підозрою на COVID-19, з них:

– госпіталізовано до КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» – 2;

– госпіталізовано до інших інфекційних стаціонарів – 1 (Первомайська центральна районна лікарня);

– призначене амбулаторне лікування – 7.

За весь період зареєстровано з підозрою на COVID-19 – 689 осіб, з яких:

– госпіталізовано – 220 осіб;

– призначене амбулаторне лікування – 469 осіб.

За даними керівників закладів охорони здоров’я області, станом на 10.00 19.05.2020 на стаціонарному лікуванні знаходиться 43 особи, хворих на COVID-19 або з підозрою, з них:

– у КНП «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб» – 26 осіб, з них 20 хворих та 6 осіб з підозрою;

– в інших інфекційних стаціонарах – 17 осіб, з них:

– пологовий будинок №1 м.Миколаєва – 2 особи з підозрою;

– Первомайська центральна районна лікарня – 1 особа з підозрою;

– Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня – 14 хворих на COVID-19.