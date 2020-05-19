Єдиний внесок: погашено 20,5 млн грн заборгованості

Обов’язок адмініструвати надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також контроль за його сплатою, додатково до адміністрування загальнодержавних та місцевих податків і зборів покладено на фіскальні/податкові органи починаючи з жовтня 2013 року.

Єдиний внесок є основним джерелом наповнення Фонду соціального страхування, за рахунок якого фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги тощо.

Податковими органами продовжують застосовуватися заходи стягнення, які запроваджено Законом України від 08.07.2010 №2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – ЗУ №2464-VI). Відповідно до закону робота по стягненню заборгованості з єдиного внеску з боржників здійснюється податковими органами спільно з органами державної виконавчої служби.

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує про те, що станом на 01.05.2020 року сума заборгованості з ЄСВ (без урахування банкрутів) склала 455,4 млн грн та протягом 2020 року збільшилася на 26,6 млн гривень. Фахівці ДПС області відзначають, що значне зростання заборгованості з ЄСВ з початку року відбулося через несплату квартальних нарахувань фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування та платниками, які перебувають на загальній системі оподаткування, а також особами, які провадять незалежну професійну діяльність, у зв’язку зі змінами в законодавстві

Так, відповідно до п.п.7.1.2 п.7.1 ст.7 ЗУ №2464-VI у разі, якщо платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Такі платники сплачують єдиний внесок один раз на квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. При цьому, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожен місяць такого кварталу.

Як зазначають у відомстві, протягом січня-квітня 2020 року, за результатами направлення вимог в рахунок погашення заборгованості з ЄСВ, до бюджету надійшло 20,5 млн грн, у т.ч. від органів ДВС – 2,6 млн гривень.

Крім того, слід звернути увагу платників податків на те, що з 1 січня 2020 року функціонують нові рахунки для сплати єдиного внеску, з якими можна ознайомитися на офіційному вебсайті ГУ ДПС у Миколаївській області, у розділі «Бюджетні рахунки», за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Головне управління ДПС у Миколаївській області