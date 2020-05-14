Аграрне рейдерство – найболючіша тема…

У «РП» від 20.02.2020 № 11 ми опублікували статтю під назвою «П’ятидесятники»: на державну земельку простяг свої липкі щупальця ненажерливий «спрут» з… державних чиновників та правоохоронців?», в якій розповіли про ознаки рейдерського захоплення земель, що належать колгоспу «Прометей» с. Кавказ Березнегуватського району (керівник Микола Скорий). Ми надіслали публікацію на реагування до Миколаївської облдержадміністрації. Ось яка відповідь днями надійшла звідти за підписом виконувача функцій і повноважень голови облдержадміністрації, першого заступника голови ОДА Сергія Бичкова:

«Облдержадміністрація уважно ознайомилася зі змістом даної статті. На взаємовідносини у земельній сфері завжди дуже гостро реагувало суспільство. Це не обходить і цю публікацію. Справа не нова, тягнеться не один рік, багато задіяно осіб та структур, є судові рішення.

Облдержадміністрація володіє ситуацією, що склалася навколо землекористування колгоспу «Прометей» Березнегуватського району.

На січневе звернення Скорого М., з приводу, на його думку, неправомірних дій посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, Березнегуватського відділення поліції Снігурівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, облдержадміністрацією, з метою перевірки фактів, зазначених у зверненні, надіслано листи до Прокуратури Миколаївської області, Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, Управління Служби безпеки України в Миколаївській області та Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України для вжиття заходів у межах компетенції.

Сьогодні агрорейдерство є найболючішою темою на селі. Щоб протистояти цьому явищу та з метою забезпечення захисту права власності громадян і протидії рейдерським захопленням землі та врожаю, оперативного реагування на будь-які незаконні дії, спрямовані на протиправне захоплення майна аграріїв, сприяння правоохоронним органам у виявленні відповідних правопорушень та притягнення до відповідальності винних осіб, при облдержадміністрації створено оперативний штаб для захисту аграріїв від рейдерів. Діяльність штабу спрямована на надання юридичної, інформаційної та практичної допомоги аграріям для захисту від незаконного силового захоплення підприємств, земельних ділянок та інших об’єктів аграрної інфраструктури.

Персональний склад оперативного штабу затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.12.2019 № 562-р «Про створення оперативного штабу для захисту аграріїв від рейдерів при Миколаївській обласній державній адміністрації».

До складу штабу увійшли представники облдержадміністрації, Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області, Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадських організацій.

Наразі, в зв’язку із кадровими змінами, його склад уточнюється шляхом внесення змін до вищезгаданого розпорядження. Після формування штабу, за заявою керівника сільгосппідприємства Скорого М., питання, висвітлені у публікації, можуть стати предметом до обговорення на засіданні штабу».

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Коли номер було майже підготовлено до друку, стало відомо: мешканці села Кавказ Лепетиської сільської ради у своєму колективному зверненні вимагають від влади різних рівнів зберегти можливість випасання худоби на пасовищах. Адже без можливості випасати власну ВРХ та забезпечувати її кормами селянські корівки неминуче підуть під ніж, відтак люди залишаться без чи не єдиного джерела існування.

Як зазначив Лепетиський сільський голова Микола Михальчук, котрий в інтересах громади написав відповідне звернення до Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури, худоба приватного сектора фактично випасається та забезпечується кормами за рахунок базового господарства – колгоспу «Прометей», адже річна плата за ці послуги є суто символічною – 30 гривень у розрахунку на одну голову ВРХ.

«Усе було б добре, – написав у листі на прокуратуру М. Михальчук, – якби в нашому районі не було земельних «хапуг», бо на даний час колгосп «Прометей» веде боротьбу в судових інстанціях з Головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області, який разом з Березнегуватським відділом ГУ Держгеокадастру провели інвентаризацію частини земель колгоспу в 2019 році (відмовивши перед цим у її проведенні господарству і сільській раді) і вирішили продати право на земельні ділянки державної власності у кількості 21 ділянки, а це 415 гектарів ріллі та 300 га пасовищ».

Отже, від імені громади Лепетиський сільський голова просить прокуратуру, в межах повноважень та відповідно до кримінальної справи, припинити цей «дерибан» державної землі та порушення конституційних прав громадян шляхом притягнення «корупційних» чиновників до відповідальності.

«Просимо Вас не залишати наше звернення без розгляду і в найкоротші терміни направити до сільської ради інформацію про вжиті заходи та результати», – йдеться у цьому «крику відчаю» сільської громади.

«Рідне Прибужжя» відстежує розвиток подій та обов’язково повідомить про те, як прокуратура сприяла відновленню законності та порушених прав і інтересів сільських мешканців. Сподіваємось, що не залишиться осторонь гострої суспільної проблеми і керівництво Миколаївської облдержадміністрації.

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