«Квартирное дело» судьи Подзигун

Статус судьи в любом обществе подразумевает высокие моральные качества человека и абсолютную порядочность в профессиональной деятельности и личной жизни. Однако в нашей стране это не совсем так, и часто именно служители Фемиды не считают нужным строго следовать букве закона. Недавно Центральный районный суд г. Николаева возглавила судья Галина Подзигун, причем с существенным нарушением требований к самой процедуре назначения. И если судья пренебрегает законом, уже вступая в должность, то по каким принципам он вершит правосудие? Об этом новый материал Центра журналистских расследований.

Судьям закон – не указ?

В самом факте назначения нет ничего предосудительного. Если не уточнять весьма существенных деталей: должность председателя Центрального районного суда Галина Подзигун заняла уже в третий раз, в обход закона, который запрещает судьям занимать административные посты более двух сроков подряд. К тому же в декларации о доходах указано далеко не все ценное имущество, которым владеет она и члены ее семьи.

В начале апреля нынешнего года в Центральном районном суде г. Николаева состоялись выборы председателя. Пресс-служба Центрального районного суда лаконично сообщила:

«7 апреля 2020 г. в Центральном районном суде г. Николаева состоялось общее собрание судей, на повестку дня которого был поставлен, в частности, вопрос об избрании председателя суда. На эту должность избрана действующая председатель суда Галина Подзигун. Коллектив Центрального районного суда поздравляет Галину Подзигун с избранием на должность», – говорилось в рассылке.

Если уж быть точным, то это назначение Галины Подзигун в руководстве Центрального районного суда является даже не третьим, а пятым по счету. В 2013 году судьи Центрального районного суда доверили Подзигун должность заместителя председателя суда. Через год переизбрали снова. А в 2015 году Подзигун пошла на повышение и стала председателем суда. С этого времени пошел новый отсчет. В 2017-м – продолжила руководство.

– Избрав Галину Подзигун председателем в третий раз, судьи Центрального суда г. Николаева пошли на нарушение закона. К сожалению, в Украине такие случаи мы фиксируем регулярно, – так назначение прокомментировал журналисту юрист Центра демократии и верховенства права, эксперт проекта «Чесно. Фільтруй суд!» Иван Пятак.

По его словам, в соответствии с нормами законодательства, пребывание в должности председателя суда ограничено двумя сроками подряд, независимо от того, когда он был избран на эту должность.

– Такую же позицию поддержала и Высшая квалификационная комиссия судей, – добавил Пятак.

Однако в Центральном суде имеют свою точку зрения по этому поводу и считают назначение Подзигун своим «внутренним делом».

– Судьи Центрального районного суда коллективно решили вопросы внутренней деятельности суда, обсуждение которых вне судейского самоуправления законодательством не предусмотрено, – было сказано в ответе пресс-службы на запрос Центра журналистских расследований.

Примечательно, что выбирать своего руководителя судьи предпочли без лишней огласки и дружно проголосовали за то, чтобы выставить за двери представителя одного из местных СМИ, который хотел присутствовать на заседании.

Сама юрист, Галина Подзигун должна понимать, что идет на нарушение закона. Но взять самоотвод ей, видимо, не позволяют те возможности, которые дает должность, к которой она так привыкла за многие годы. Всегда трудно расставаться с властью, ничем и никем не ограниченной.

– Председатель суда имеет много организационно-административных рычагов, чтобы влиять на судей. Он подписывает приказы об отпусках, командировочных как для самих судей, так и для их помощников, секретарей, – пояснил юрист Иван Пятак. – Это ставит рядовых судей в зависимость от председателя, дает ему возможность держать подчиненных в выгодной позиции и для него, и для тех, кто к председателю суда обращается.

Не случайно в ежегодном рейтинге «100 наиболее влиятельных николаевцев 2019» Галина Подзигун обошла не только своих коллег, но и многих известных политиков региона, и занимает сейчас 22-е место. Несколько лет назад уровень ее влияния эксперты оценивали значительно ниже, размещая в списке на позиции не выше девятого десятка.

Достойнейшая из достойных

Доверие коллег, которое с таким завидным постоянством получает Галина Подзигун, очевидно, должно свидетельствовать о ее высоком профессионализме и кристальной честности, что неотделимо от образа любого судьи. В оценке работы служителей Фемиды существует даже специальный термин – «добропорядочность», по поводу чего они заполняют особую анкету, размещенную на сайте Высшей квалификационной комиссии судей.

Одним из наиболее показательных критериев порядочности судей можно назвать декларации о доходах, которые ежегодно обязаны заполнять стражи законности и правопорядка наравне с другими чиновниками.

После внимательного изучения отчета Галины Подзигун мы поняли, что в свое время она получила трехкомнатную квартиру от города, уже имея жилье, а кроме того, регулярно «забывает» декларировать материальные активы, принадлежащие ей либо ее ближайшим родственникам.

Судя по декларации «нового старого» главы Центрального суда, Галина Владимировна лично – в материальном плане весьма непритязательна. На бумаге у нее «за душой» нет ни недвижимости, ни транспорта, а из ценностей – только норковый полушубок. У мужа Вадима Гаврасиенко, тоже судьи, материальных активов побольше: земельный участок площадью 6 соток, не введенный в эксплуатацию дом площадью 180 кв. м и автомобиль «Фольксваген Туарег», который он приобрел в январе 2020 г. за 1,4 млн грн. Не упоминается в декларации автомобиль БМВ, который, скорее всего, у семьи имеется. Он «всплыл» в 2017 году в полицейском протоколе, когда на нем судейская семья попала в ДТП.

Живет судейская чета в трехкомнатной квартире общей площадью 118 кв. м, принадлежащей городу. Хранят супруги 18 тыс. американских долларов, еще 25 тыс. «зеленых» одолжили третьим лицам. Другого официально задекларированного имущества у судейской семьи нет.

Квартира на Садовой

Ранее в СМИ и телеграмканале появилась информация о том, что некоторые судьи не живут в своих квартирах, а сдают их в аренду, при этом не декларируя доходы. Мы решили проверить так ли это, побывав по указанному месту проживания Галины Подзигун и ее мужа – на ул. Садовой, 34.

У входа в подъезд висела бумажка со списком должников за отопление и по квартплате. Выяснилось, что здесь находятся две квартиры, собственниками которых указаны люди с фамилией Подзигун. Еще одна, третья квартира принадлежит жильцу по фамилии Гаврасиенко, как и у мужа Галины Подзигун. При этом наибольшим должником подъезда оказалась семья Подзигун Г.В., задолжавшая больше 22 тыс. грн.

Попав наконец в подъезд, мы не удивились, что двери квартиры главы суда никто не открыл.

– Бесполезно звонить, нет никого, – с пониманием сообщили соседи, добавив, что видят там кого-либо очень редко и никаких квартирантов нет.

Зато хорошо знают арендаторов в квартире, принадлежащей жильцу Гаврасиенко. Оказалось, это свекор Галины Подзигун – Александр Кузьмич Гаврасиенко, который проживает в райцентре Корсунь-Шевченковский, что в Черкасской области, имеет там свой небольшой бизнес. Квартиру купил в 2010 году, но вряд ли бывает в Николаеве часто. Об этом сообщили наши коллеги-журналисты из Корсунь-Шевченковского.

– Квартиранты здесь все время живут, с самого заселения, – рассказал сосед. – Сначала одни были, теперь – другие. Последние нас достали уже: сильно шумят вечерами. У нас с ними плохие отношения.

Конфликт между арендаторами квартиры свекра Галины Подзигун и их соседями дошел до того, что один раз даже пришлось вызывать полицию. Об этом на условиях анонимности рассказали другие жильцы. И якобы собственницей квартиры перед полицейскими представлялась тогда судья, которая и улаживала этот вопрос с правоохранителями.

Еще одна квартира Подзигун в этом подъезде, как удалось выяснить, принадлежит родному брату Галины Подзигун – Анатолию.

Выходит, примерно в одно время в одном и том же доме и даже в одном подъезде квартиры приобрели Галина Подзигун, ее брат Анатолий и свекор Александр Гаврасиенко. Причем из всех родственников в приобретенной квартире живет только Анатолий Подзигун.

Анатолий Подзигун и Александр Гаврасиенко свои жилища купили, а вот Галина Подзигун получила его от города бесплатно. В 2009 году решением исполкома Николаевского горсовета квартиры в элитном доме в центре города выделили судье Галине Подзигун и главе Николаевской областной налоговой администрации Леониду Корчагину.

На квартирную очередь семья встала в 2007 году, так что ожидать заветного жилья пришлось всего-ничего – около двух лет. Остается вопрос: «Действительно ли оно было так нужно семье судьи? Или было получено по принципу: дают – бери?». Вопрос совсем не праздный, учитывая, сколько николаевцев, в том числе с детьми, а также инвалидов, малообеспеченных горожан проживают в крайне стесненных, недостойных человека жилищных условиях.

Дом в Варваровке, которого нет

Как мы помним, в декларации Галины Подзигун указан земельный участок в Варваровке, приобретенный ее мужем в 2003 году, и на нем – недостроенный дом площадью 180 кв. м.

На месте же журналист увидел вполне жилое двухэтажное строение, которое не оставляло сомнений, что в нем постоянно находятся хозяева. Об этом свидетельствует и газовая труба с электрокабелем, заведенные внутрь здания, и состояние стен, которые уже требуют косметического ремонта, и высокие деревья, растущие на территории домовладения. Дополняют эффект «оседлости» занавески, развешенные на металлопластиковых окнах, установленных на режим проветривания.

На стук в двери никто не ответил, поэтому журналисту пришлось приезжать сюда еще раз, ранним утром. Первой возле дома появилась женщина, как выяснилось позже домработница. Затем из ворот дома выехал «Фольксваген Туарег», в котором находились… Вадим Гаврасиенко и Галина Подзигун. Выходит, супруги спокойно проживают в доме, который в эксплуатацию как будто не введен, не оформлен документально, а значит, официально не существует!

Журналист опросил нескольких соседей и узнал, что судейская чета проживает в Варваровке больше десяти лет! На уточняющий вопрос, кто и когда возвел дом, соседи вспомнили, что участок судейская пара купила вместе с недостроенным зданием. За несколько лет довела его «до ума», после чего заехали и стали там жить.

Объективное подтверждение услышанному удалось получить, воспользовавшись возможностями ресурса Гугл Планета, который позволяет увидеть спутниковые снимки определенной местности десятилетней и больше давности. Оказалось, что дом Подзигун-Гаврасиенко есть на Гугл-снимках, датированных 2009-м и даже 2003 годом. Интернет-данные подтвердили слова очевидцев.

Выходит, в 2007 году Галина Подзигун встала на квартирную очередь с целью «улучшить жилищные условия», когда семья уже обустраивала «семейное гнездышко» в Варваровке. А в 2009 году, получив трехкомнатную квартиру на Садовой, в нем уже жила и в дополнительной жилплощади явно не нуждалась.

Почему это удобно представлять именно так? Очевидно, чтобы оправдать «необходимость» просторной государственной квартиры, которая сейчас пустует. Вот так, скрыв информацию о достроенном особняке, Подзигун получила формальное право на дополнительную жилплощадь от государства. А официально первое упоминание об этом доме появилось в декларациях обоих супругов только в 2016 году.

Комментируя ситуацию с выдачей квартир за государственный счет, юрист проекта «Bihus. Свої люди» Анна Козачина отметила, что порядок постановки граждан на квартирный учет и предоставления им жилья регулируется Жилищным кодексом УССР от 1983 года. Несмотря на то, что условия в стране во многом изменились кардинальным образом, в давно неактуальном виде он почему-то вполне устраивает нынешних законотворцев.

Козачина акцентирует внимание на том, что в действующем кодексе оговорен порядок и основания снятия граждан с квартирного учета. А вот обратный процесс – возвращение квартиры или другого помещения, если у жильцов больше нет оснований там проживать, – остается не прописанным, что позволяет не возвращать это жилье вовсе, оставляя его в собственности временных хозяев. Отсюда становится понятным, почему у нас жилье получают не те, кто в нем действительно нуждается, а те, кто имеет больше власти и прав.

– Это проблема, которая указывает на отсутствие четкой вертикали управления, эффективного внутреннего контроля фактического использования государственного жилья, в том числе «добросовестности» такого использования (оплата расходов, связанных с содержанием жилой площади и т. д.), – говорит Анна Козачина. – Некоторые владельцы ордеров уже давно сменили место жительства в пределах Украины, некоторые вообще переехали на постоянное жительство за границу. Кто-то приобрел собственное жилье, другие – даже не один раз, а полученные государственные квадратные метры сдают в аренду.

Квартира в Одессе и коттедж в Коблево

Есть еще несколько активов, которые формально Галине Подзигун не принадлежат, но к появлению которых она может иметь отношение.

Например, старшей дочери судьи Марии Гаврасиенко принадлежит однокомнатная квартира площадью 47,7 кв. м в новостройке престижного района Одессы – Аркадии. Ее рыночная цена – минимум 55 тыс. долларов, а право собственности было оформлено в 2016 году, когда Мария заканчивала Одесскую юридическую академию. Договор о паевом участии в строительстве жилья, согласно документам, заключен в 2012 году, когда будущей владелице было всего 16 лет и она училась в школе. Есть все основания полагать, что квартира куплена за средства семьи Подзигун – Гаврасиенко.

Муж судьи Подзигун – Вадим Гаврасиенко – пояснил, что квартира в Одессе была куплена его дочерью в 2016 году за средства от продажи квартиры, которая досталась Марии Гаврасиенко в наследство от деда. Но есть сомнения, что так и произошло, ведь указанная квартира в Николаеве по документам была продана в 2010 году, а средства в строительство одесской квартиры, как писалось выше, были вложены в 2012-м.

Стоит упомянуть и о коттедже площадью 212 кв. м на территории базы отдыха «Лотос» в Коблево. Там Галина Подзигун вместе с родными часто отдыхает: в соцсетях можно найти множество фотографий оттуда за разные годы.

Формально коттедж принадлежит ее родному брату – Анатолию Подзигуну, который купил его в 2012 году. Но есть ряд обстоятельств, указывающих, что Галина Владимировна также может иметь к этому приобретению отношение. Летом того же года Анатолий Подзигун взял ипотечный кредит для покупки двухкомнатной квартиры. Найти через несколько месяцев средства еще и на покупку коттеджа бывшему милиционеру, думается, было непростым делом. Но средства нашлись. Возможно, помогла более состоятельная сестра?

А почему именно она, можно предположить из того, что коттедж расположен на территории базы отдыха «Лотос», собственником которой до 2015 года был Сергей Войнов, известный коблевский предприниматель, как писали СМИ, державший местный рынок. До своей смерти Войнов жил в Варваровке и был соседом судейской четы Подзигун-Гаврасиенко, их дома были напротив. Разве можно было купить коттедж на территории частной базы без договоренности с собственником? На участке земли, принадлежащей Коблевской территориальной громаде.

Больше того, его вдова Светлана Войнова еще при жизни мужа была связана с семейством судей через фирму «Гибискус», которой она владеет с 2010 года. До этого времени собственником данной фирмы был известный в Николаеве предприниматель Сергей Дятлов. А директором с 2008 года по сегодняшний день является свекрГалины Подзигун Александр Гаврасиенко.

Центр связался с братом Галины Подзигун Анатолием. На вопрос имеет ли его сестра отношение к покупке коттеджа в Коблево, мужчина ответил отрицательно, сказав, что приобрел его за свои средства. На вопрос, как можно было приобретать недвижимость на земельном участке, который не приватизирован, Подзигун младший был категоричен:

– Там было сделано все законно, – безапеляционно заявил Анатолий Подзигун.

Вопросы без ответов

Конечно же, мы попытались связаться с Галиной Подзигун, чтобы получить ответы на вопросы: «Зачем судьи получали от города квартиру, обладая жилым домом? Почему до сих пор не ввели его в эксплуатацию и не оформили документы? Почему не задекларировали жилье дочери в Одессе? Какое отношение имеют к квартире свекра и коттеджу в Коблево?». Для этого мы хотели лично пообщаться с главой суда. Когда представитель пресс-службы суда попросил Центр предоставить вопросы, которые мы хотели задать госпоже Подзигун, мы переслали ему их. Но встреча не состоялась. За главу суда в несколько необычной манере ответил ее супруг – Вадим Гаврасиенко. Мужчина написал гневный пост в социальной сети Фейсбук в котором обвинил журналистов во вмешательстве в личную жизнь его семьи. Попутно муж Подзигун ответил только на часть вопросов, на которые мы хотели получить ответы.

Так, он сообщил, что участок действительно приобрел с недостроенным домом. И его достройка, мол, растянулась на 14 лет. В 2015 году в БТИ составили техдокументацию на дом, поэтому с этого времени он и его жена внесли его в свои декларации. По поводу того, с какого времени семья проживает в доме и почему не ввели его в эксплуатацию, так и не ответил.

То, что украинские судьи могут умалчивать о своем движимом и недвижимом имуществе и не отвечать за это по закону, юрист Центра демократии и верховенства права, эксперт проекта «Чесно. Фільтруй суд!» Иван Пятак назвал «общей бедой» украинского правосудия. А ведь реформа судебной системы раньше или позже должна затронуть и этот щепетильный вопрос.

А пока судьи, прокуроры, полицейские, чиновники всех рангов и мастей могут и дальше легко скрывать от обнародования свое имущество – как заработанное, так и нажитое, возможно, нечестным путем. И действенность деклараций здесь оказывается нулевая. Ведь для этого не обязательно быть юридически подкованным во всех отношениях. Нужно только не вносить всю информацию в декларацию. И можно быть уверенным, что никто из уполномоченных на это лиц не станет проверять, искать и доказывать твое вранье.

Галина Подзигун вряд ли выдерживает тест на «добропорядочность». Но ее это наверняка совсем не волнует. Ведь она принадлежит к касте «вершителей судеб», которых не страшит ни закон, ни совесть, ни людская молва.

Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований