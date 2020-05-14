Обворовывали сиротский дом?

В Заводском районном суде Николаева сообщили о подозрении главному бухгалтеру коммунального предприятия «Николаевский областной дом ребенка», которая воровала бюджетные деньги.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«По версии следствия, период с октября 2019 по март 2020 года главный бухгалтер, злоупотребляя служебным положением, на основании предоставленных электронных документов с внесенными недостоверными сведениями безосновательно перечислила на карточные счета бухгалтера и экономиста этого предприятия денежные средства учреждения в сумме более 200 тыс. грн и незаконно завладела бюджетными средствами в сумме около 500 тыс. грн, перечислив их на собственный карточный счет», – сказано в информации.

Орган досудебного расследования квалифицировал действия должностного лица как умышленное использование служебного положения с целью неправомерной выгоды и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно (ст. 364 и ст. 191 УК Украины).

Отмечается, что в настоящее время досудебное расследование продолжается, решается вопрос об инициировании перед следственным судьей ходатайства об отстранении от должности подозреваемого и избрании меры пресечения.

Также известно, что сейчас проверяется причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе и руководства КП «Николаевский областной дом ребенка».