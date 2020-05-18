Чим небезпечна меланома і як її виявити?

Центр громадського здоров’я МОЗ України:

– Меланома – це злоякісна пухлина, що переважно локалізується в шкірі та значно рідше – в сітківці ока, на слизових оболонках.

Меланома є одним із найнебезпечніших видів раку, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже у всі органи.

Меланома представляє собою утворення на шкірі з неправильними обрисами, ділянками плямистого забарвлення, яке може свербіти або кровоточити.

Серед факторів ризику меланоми:

біла шкіра, світлі очі та волосся, рожеві веснянки; наявність в анамнезі сонячних опіків; надмірний вплив ультрафіолетового випромінювання; якщо у вас чи ваших родичів раніше була меланома; невуси (родимки): понад 50 невусів на шкірі збільшує ризик розвитку меланоми; травматизація та зміна характеристик невусів; вік старше 50 років; чоловіча стать.

Для попередження розвитку меланоми потрібно уникати сонячних опіків, травмування шкіри в ділянці родимок, контакту шкіри в ділянці родимок із хімічними подразниками.

Необхідно регулярно оглядати шкіру та своєчасно звертатися до лікаря при будь-яких змінах. Самодіагностика є найбільш ефективним методом раннього виявлення меланоми. Обстежуючи шкіряні покриви, потрібно звертати увагу на асиметрію, край (якщо родимка має нечіткі розмиті межі, то це може бути ознакою меланоми), зміну забарвлення, розміру, структури шкіряного покриву родимки (сухість, поява кірочок, кровоточивість, випадіння волосся тощо).