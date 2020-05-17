Чи притягнули когось на Миколаївщині до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину?

Прес-служба Миколаївського апеляційного суду:

– До Миколаївського апеляційного суду надійшло дві апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції про притягнення підприємця та громадянина до відповідальності за вчинення ними правопорушень, передбачених ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей»).

Відповідно до постанов місцевих судів, у першому випадку підприємець не припинив ведення господарської діяльності й таким чином порушив карантинні обмеження, визначені Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID‑19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2».

А у другому провадженні громадянин, який підписав інформовану добровільну згоду на карантин (самоізоляцію), покинув межі карантину (самоізоляції), чим порушив Постанову Кабінету Міністрів України № 239 від 25.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV‑2».

Відповідно до рішень судів першої інстанції на осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 17 тис. до 34 тис. гривень.