Як подавати декларацію про доходи в умовах карантину?

Головне управління ДПС у Миколаївській області:

– Через пов’язані з карантином заходи термін подання щорічних декларацій за 2019 рік продовжено до 1 червня.

У зв’язку з карантином у багатьох суб’єктів декларування виникло питання щодо збору даних для заповнення декларацій. Натомість усю необхідну інформацію можна отримати в режимі онлайн – не виходячи з дому.

За допомогою кваліфікованого електронного підпису можна скористатися такими урядовими електронними сервісами:

– Державний реєстр речових прав на нерухоме майно https://bit.ly/2zeaaIQ – містить інформацію, яку необхідно зазначити у розділах 3 «Об’єкти нерухомості» та 4 «Об’єкти незавершеного будівництва» декларації;

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань https://bit.ly/35uO94s – інформація до розділів 8 «Корпоративні права» та 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації;

– Електронний кабінет водія https://bit.ly/2YyQsSw – інформація знадобиться при заповненні розділу 6 «Цінне рухоме майно – транспортні засоби»;

– Електронний кабінет на сайті Державної податкової служби України https://cabinet.tax.gov.ua/ – містить відомості про доходи;

– Портал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua/ – знадобиться, якщо ви отримували дохід у вигляді пенсії;

– Укрпатент https://bit.ly/2xxa7Hk – інформація щодо зареєстрованих патентів на винаходів, корисних моделей, промислових знаків, яка необхідна для заповнення розділу 10 «Нематеріальні активи».

З правилами користування зазначеними реєстрами можна ознайомитись на сайтах відповідних органів державної влади.

Але врахуйте: інформація, яка міститься у реєстрах, може бути неповною та періодично оновлюватися.