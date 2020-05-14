Кого стосується підвищення пенсії на Миколаївщині

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області:

– На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році» проведено індексацію пенсій з 1 травня.

Пенсії перераховано із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсій, у розмірі 1,11. Відповідно до згаданого рішення уряду розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути менше 100 гривень.

Крім того, враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які набули необхідного страхового стажу (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижче 2100 гривень.

Перерахунок проведено автоматично (без особистих звернень) 266,7 тисячам одержувачам пенсій Миколаївщини, з них отримали підвищення 222,9 тисяч осіб. Середній розмір підвищення – 234,64 гривень.

Виплата проіндексованих пенсій здійснюється з 4 травня 2020 року у встановлені пенсіонерам дати виплат шляхом зарахування на рахунки в банках або через АТ «Укрпошта».