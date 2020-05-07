Пенсії: компетентно про наболіле

30 квітня в редакції газети «Рідне Прибужжя» відбулася «Пряма телефонна лінія» з начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Оленою Сичуговою. Протягом години читачі мали змогу поставити посадовцю запитання щодо пенсійного забезпечення та отримати компетентну вичерпну відповідь на них.

Першою додзвонилася мешканка с. Галицинового Вітовського району Лариса Михайлівна Бреус та повідомила, що вона нещодавно здала документи на отримання пенсії і хоче забрати пенсійне посвідчення. Відтак читачка поцікавилася: чи працюватимуть відповідні служби?

– Я вам раджу приїхати до управління Пенсійного фонду після закінчення строку дії карантинних заходів, аби не наражатися на небезпеку. Можливо, це станеться після 11 травня 2020 року. Наразі ми працюємо, але лише – з невідкладних питань, – роз’яснила Олена Сичугова.

– Це вам телефонує мешканка м. Миколаєва, Крутих Ірина Петрівна. Мій 33-річний син, який є особою з інвалідністю, набув трудовий стаж, адже працював на заводі «Океан» та інших підприємствах міста. Чи може він претендувати на перерахунок його пенсії?

О.А. Сичугова: – Потрібно знати його точний страховий стаж. Можливо, вашому сину доцільно провести перерахунок пенсії. Тож, будь ласка, нехай ваш син приходить до установи Пенсійного фонду України, але єдине прохання – після закінчення карантину.

Галина Іванівна, м. Миколаїв:

– У мене пенсія держслужбовця. Її розмір не перераховувався вже вісім років. Чи є якась перспектива збільшення пенсій держслужбовців?

О.А. Сичугова: – На жаль, чинним законодавством це не передбачено. Щороку ми здійснюємо розрахунок осучаснення пенсій державних службовців по загальному закону. І якщо така пенсія буде більшою, ніж розмір пенсійного забезпечення держслужбовця, то в автоматичному режимі ми переводимо людину на виплату такої пенсії.

Тетяна Григорівна Серебренікова, м. Миколаїв:

– Я оформлювала документи на пільгову пенсію, але мені відмовили в цьому. У відмові написано, що не доведено, що протягом 1986-1991 років, коли я працювала маляром, то фарбувала саме вісім годин на день. Мені рекомендували надати документи, де їх взяти?

О.А. Сичугова: – Якщо підприємство написало, що ви були зайняті на роботі зі шкідливими умовами праці повний робочий день, але не зазначило, на підставі чого вони так пишуть, то ми в такому разі відмовляємо. Отже, повинні бути первинні документи, котрі підтверджують таку зайнятість.

– Документи вже немає де взяти, завод, де я працювала, не веде фінансово-господарську діяльність та первинні документи до архівних установ не передано. Які мої дії?

О.А. Сичугова: – Тоді вам залишається лише один шлях – довести свою правоту за допомогою звернення до суду та отримання позитивного для вас вердикту. Саме на виконання відповідного судового рішення ми й призначимо вам пільгову пенсію. Зазначу, що у більшості випадків суди стають на бік колишніх працівників.

Тетяна Іванівна, м. Миколаїв:

– Маю 42 роки трудового стажу, але при цьому пенсія становить усього 2480 гривень. Хочу дізнатися: чи стосуватиметься мене індексація пенсій, що запроваджується з 1 травня 2020 року?

О.А. Сичугова: – Так, звісно, ми проводили індексацію всім пенсіонерам, але у кожного буде свій результат. Усе залежить від ваших коефіцієнтів стажу та заробітку. Оскільки ваша пенсія вище мінімальної, то, скоріш за все, отримаєте вже в травні збільшений розмір пенсії. При цьому, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 251, після перерахунку пенсії підвищення становитиме не менше 100 гривень.

Анна Іванівна:

– На який розмір індексації пенсії я можу зараз розраховувати, якщо до травня вона була 2136 гривень? Мій трудовий стаж становить 37 років 11 місяців.

О.А. Сичугова: – Важко відповісти на це запитання, адже мені потрібно побачити вашу пенсійну справу та розрахунок пенсії. Напевно, у вас є доплата за понаднормативний стаж. Незабаром отримаєте збільшену пенсію. Якщо будуть якісь додаткові питання, то телефонуйте нам за номером: (0512) 44-14-03.

Василь Володимирович Ярош:

– Я прослужив в армії, в умовах Півночі, у Мурманській області, з 1979 по 1988 роки. Ці дані відображені як у моїй трудовій книжці, так і в архіві військкомату. Цей період зараховується до мого загального стажу?

О.А. Сичугова: – Уся трудова діяльність у період до 2004 року враховується по записах у трудовій книжці. Після 2004 року береться до уваги сплата страхових внесків.

Олександр Григорович Ющенко:

– У мене є 42 роки трудового стажу, але пенсія становить лише 2027 гривень. Чому так мало?

О.А. Сичугова: – Розмір пенсії насамперед залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її рахували, а меншою мірою – від стажу. Тобто при великому стажі та водночас низькій заробітній платі пенсія апріорі не буде високою.

– Зрозуміло. Тоді, будь ласка, в мене є ще одне запитання: чи проіндексують мою пенсію, якщо я – 1959 року народження?

– Відповідно до Постанови уряду, збільшення пенсій з 1 травня 2020 року передбачено лише для тих категорій громадян, котрі пішли на пенсію до 2018 року. Ваша пенсія і так уже обрахована з вищого рівня заробітної плати.

Володимир Андрійович Компанієць, с. Пересадівка Вітовського району:

– Я маю звання «Почесний ветеран України», виробничий стаж становить 51 рік. Натомість пенсія – менше 5 тисяч гривень. Гадаю, що це дуже мало…

О.А. Сичугова: – Пенсію нараховано відповідно до формульних розрахунків, з урахуванням вашої заробітної плати та трудового стажу. Є й доплата за понаднормативний стаж. Водночас хочу вас запевнити, що ви отримуватимете підвищений розмір своєї пенсії з 1 травня 2020 року.

– У мене є ще одне запитання. 28 червня 2020 року у мене закінчується дворічний черговий період стажу, бо я ще працюю. За це також щось добавлять?

– У такому разі в липні ви маєте подати заяву до Пенсійного фонду, і ми врахуємо й ці два понаднормові роки, і обов’язково зробимо вам перерахунок.

Андрій Михайлович, 53 роки, м. Миколаїв:

– Яким чином можна дізнатися про свій страховий пенсійний стаж, не відвідуючи відділення Пенсійного фонду?

– Отримати відповіді на нагальні запитання щодо призначення, перерахунків та виплати пенсій можливо не виходячи з дому, скориставшись онлайн сервісами вебпорталу Пенсійного фонду України за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua/

На вебпорталі електронних послуг Фонду є можливість:

– отримати довідки із підтверджуючим QR‑кодом про розмір пенсій, страховий стаж, заробітну плату й сплачені внески;

– подати заяву на призначення пенсій за принципом «одне відвідування», що передбачає подання документів для призначення пенсій виключно в електронному вигляді;

– подати заяву про перерахунок пенсії;

– подати Анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних у Реєстр(і) застрахованих осіб (наприклад, дані паспорта, адреси проживання);

– подати звернення (заяву, скаргу, пропозицію);

– активувати послугу безкоштовного СМС‑інформування (щодо призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи).

Для доступу до вищезазначеного спектра послуг потрібно зареєструватись на вебпорталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Для цього, обравши на вебпорталі Пенсійного фонду функцію «вхід», ви:

– із запропонованого переліку акредитованих центрів сертифікації ключів вибираєте свій;

– вводите пароль свого електронного кваліфікованого підпису;

– успішно користуєтесь послугами.

Також пропонуємо скористатись:

– телефонами «гарячих ліній», які розміщені на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області;

– або шляхом направлення звернень на:

üелектронну адресу: [email protected];

üпоштову адресу: 54020, м. Миколаїв, вул. Морехідна, 1.

Валентина Петренко, м. Вознесенськ:

– Рік тому я перейшла з пенсії державного службовця на звичайну трудову, бо розмір більше. Якщо збільшать пенсії держслужбовців, чи можу я знову перейти на пенсію державного службовця?

О.А. Сичугова: – Особи, яких переведено з пенсії, розрахованої за спеціальним законом як державним службовцям, на пенсію за загальним законом, у будьякий час можуть звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії для переведення на пенсію за нормами Закону України «Про державну службу». Але звертаю вашу увагу, що Законом України «Про державну службу» на даний час проведення перерахунків та індексації пенсій не передбачено.

Анатолій Іванович, м. Миколаїв:

– Дата мого народження 14.01.1961 року. В бюджетній установі планується скорочення, під яке я підпадаю. Чи можу я достроково вийти на пенсію?

О.А. Сичугова: – На жаль, на сьогодні відсутні правові підставі призначення дострокових пенсій особам, яких звільнено у зв’язку із скороченням чисельності працівників. Вік виходу на пенсію залишається загальний, для чоловіків – 60 років при страховому стажі, зокрема, в 2021 році – 28 років.

Вів «Пряму лінію» Андрій ТЮРІН