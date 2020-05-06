Послабление карантина в Николаеве

В Украине с 11 мая обещают ввести послабление карантинных мер. Какие заведения откроют в Николаеве? Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал городской голова Александр Сенкевич.

По словам мэра, с 11 мая будут запущены в работу заведения общественного питания, работающие на вынос, а также кафе и рестораны на летних площадках. При этом должна соблюдаться социальная дистанция, а обслуживающий персонал должен иметь максимальные средства индивидуальной защиты.

Снова откроются музеи и библиотеки. Разрешено проводить тренировки в командных видах спорта, откроются все парки, скверы и зоопарк, а также Центральный городской стадион.

Кроме того, разрешается и ряд других видов деятельности.

«То есть люди, которые сегодня могут исполнять свои обязанности, не допуская скопления людей. Это и салоны красоты, ногтевая эстетика, нотариусы, аудиторы, стоматологи, адвокаты и так далее».

Также откроются авто-, стройрынки, вещевые рынки и по продаже непродовольственных товаров. В торгово-развлекательных центрах будут открыты так называемые «бутики», но детские игровые площадки и фуд-корты пока не открываются.

За выполнением всех карантинных норм будут следить полиция и органы местного самоуправления.

Сенкевич призвал, что это не окончание карантина, а его ослабление. Поэтому, если не придерживаться правил, те же рынки снова закроют, а в городе может произойти вспышка заболевания.