Комаровский раскрыл опасность антибиотиков для профилактики пневмонии

Об этом известный педиатр ответил в традиционной рубрике «Вопросы» на своей странице в Инстаграм. Одна из читательниц спросила Комаровского, стоит ли пить курс антибиотиков для профилактики развития пневмонии при уханьском вирусе.

Доктор Комаровский заявил, что этого делать категорически нельзя.

«Ни в коем случае нельзя это делать! Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях – один из самых больших мифов нашей медицины. Более того, уже доказано, что антибиотики, которые принимаются профилактически, не уменьшают, а наоборот, увеличивают вероятность бактериальных осложнений», – подчеркнул врач.

По его словам, активное применение антибиотиков повышает вероятность распространения бактерий, которые становятся устойчивыми к лекарственным препаратам. Комаровский напомнил, что ВОЗ называет необоснованное использование антибиотиков большим вызовом для человечества в будущем.

Врач также обратил внимание, что антибиотики нельзя использовать в порядке самолечения, так как каждый лекарственный препарат имеет свои характеристики. Есть антибиотики, которые убивают бактерии, а есть те, которые работают по-другому. Все эти нюансы человек знать не может.