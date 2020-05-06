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Коронавірусна статистика: в Україні знову майже півтисячі нових хворих

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В Україні за минулу добу зафіксовано 487 нових випадків захворювання на коронавірус, 11 осіб за 5 травня померли та 118 людей подолали COVID-19, повідомляє Українська правда.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 6 травня

Пряма мова: “За минулу добу захворіло 487 осіб, з них 24 дитини та 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків, більше частина з тих випадків мали супутні захворювання та входили в групу ризику. При цьому 118 пацієнтів одужали”.

Деталі: Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській області (90), Львівській (39), чернівецькій (37) та в місті Києві (68).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 13 тисяч 184 людини, з них 905 дітей та 2 тисячі 251 медпрацівник. Загалом одужало 2097 осіб, померли від коронавірусу 327 осіб.

Передісторія:

  • Наразі в Україні діє карантин, покликаний стримати поширення коронавірусу.
  • Перший етап послаблення обмежувальних заходів почнеться 11 травня. Після нього заплановані ще 4 етапи виходу країни з карантину.
  • Водночас Кабмін поки що на першому етапі продовжив карантин до 22 травня.
  • За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, скоріш за все, спираючись на дані ВООЗ, карантин знову можуть продовжити.

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