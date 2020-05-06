Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 2 млрд грн податкових платежів!

Головне управління ДПС у Миколаївській області докладає максимум зусиль для укріплення партнерських відносин з бізнесом, розвитку податкових сервісів та створення рівних конкурентних умов для всіх учасників фінансово-господарської діяльності у регіоні.

Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, у результаті активної співпраці з платниками податків, у січні – квітні 2020 року до місцевих бюджетів забезпечено понад 2 млрд грн податкових платежів. Цей показник перевищує відповідний період минулого року на 182 млн гривень.

Варто зазначити, що податку на доходи фізичних осіб, який є основним джерелом наповнення місцевих скарбниць Миколаївщини, надійшло майже 1,5 млрд гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги податкових надходжень з ПДФО зросли на 154,8 млн грн, або на 12 відсотків.

Крім того, від платників податків Миколаївщини до місцевих скарбниць спрямовано єдиного податку у сумі 295,7 млн грн, плати за землю – 189,1 млн грн, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 56,1 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 35,8 млн грн, рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів – 14,8 млн грн, податку на прибуток – 67,1 млн грн, екологічного податку – 6,8 млн грн, плати за ліцензії – 6,7 млн гривень.

«Хочу подякувати усім платникам податків Миколаївщини, хто добросовісно виконує покладені на них обов’язки зі сплати податків, за їх чітку та свідому громадянську позицію. Переконаний, що тільки налагодження відкритих та прозорих відносин з чесним бізнесом забезпечить стабільне життя місцевих громад, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету, а також соціальну стабільність та економічне зростання регіону», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області