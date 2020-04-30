Мародери під час карантину

У середу, 29 квітня, під час щоденного прямого ефіру в соцмережах Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич розкритикував орендодавців, що продовжують стягувати орендну плату з підприємців, які призупинили діяльність під час карантину. Про це повідомив Відділ інформаційного забезпечення департаменту міського голови.

– У нас є люди, які намагаються заробляти на кризі. Маю на увазі деяких орендодавців, про яких сьогодні почув – вони під час кризи, під час біди намагаються наживатися і стягують повну орендну плату з людей, які не працюють. Це мародерство. І я, і міська рада будемо вас наказувати всіма можливими способами. Увійдіть в становище людей: коли немає прибутків – не треба наживатися. Треба бути, насамперед, людьми. Робіть перерахунки, – каже міський голова.