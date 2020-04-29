Бойцы сдали кровь для онкобольных детей

В связи со значительной необходимостью крови и ее компонентов военнослужащие воинской части 3039 Национальной гвардии Украины сдали кровь для пациентов Николаевского детского онкологического отделения. Об этом сообщает пресс-служба воинской части.

«Гвардейцы пополнили запасы донорской крови и ее компонентов на 15 литров. Военные Николаевской военной части Национальной гвардии являются нашими давними спасителями в этом нелегком деле», – отметил заведующий донорским отделением Евгений Попов.

Вся собранная кровь пройдет тщательную проверку в лаборатории станции, будет соответствующим образом обработана и использована для нужд тяжелобольных детей, которые сейчас находятся в онкологическом отделении.

«Сегодня мы поддержали детей, а завтра уже будем освобождены в запас. Я понимаю всю важность и хотел бы призвать всех граждан участвовать в подобных акциях и поддерживать людей в борьбе за их жизнь и будущее», – поделился впечатлениями военнослужащий срочной службы старший солдат Михаил Ганжа.