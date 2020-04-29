Статистика по заболеванию COVID‑19

По состоянию на 10.00 29 апреля в Николаевской области выявлено 4 новых подтвержденных случая COVID‑19. Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего зарегистрировано 120 подтвержденных случаев COVID‑19, из них медицинских работников – 32.

Из всех 120 подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 11 человек;

– Южноукраинск – 4 человека;

– Первомайск – 5 человек;

– Арбузинский район – 5 человек;

– Вознесенск и Вознесенский район – 39 человек;

– Доманевский район – 51 человек;

– Новоодесский район – 1 человек;

– Казанковский район – 1 человек;

– Врадиевский район – 2 человека;

– Снигиревский район – 1 человек.

Выздоровели больных COVID‑19 за сутки – 0; выздоровели всего – 5 (из них: 3 человека, которые находились на стационарном лечении в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», и 2 человека из Первомайской районной больницы).

Умерло всего от последствий COVID‑19 – 2.

Всего обследовано ПЦР – 2029 человек, из них выявлено положительных:

– с подозрением на COVID‑19 – 12;

– больных пневмонией – 10;

– контактных лиц – 98.

Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID‑19 – 412;

госпитализировано за весь период – 161 человек;

предназначенное амбулаторное лечение – 251 человек.

По данным руководителей учреждений здравоохранения области, по состоянию на 10.00 29.04.2020 на стационарном лечении находится 13 человек, больных COVID‑19 или с подозрением, из них:

– в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 11 человек, из них 8 больных и 3 с подозрением;

– в других инфекционных стационарах (роддом № 1 Николаева) – 2 человека, из них 1 больная и 1 с подозрением.