Открылось современное отделение почтовой связи

Впервые за последние 25 лет «Укрпочта» пополнилась современным отделением. 17 апреля дружный, трудолюбивый, преданный своему делу коллектив отделения почтовой связи города Николаева открыл двери в новое, кондиционированное, с качественным ремонтом помещение!

Отделение почтовой связи расположено в густонаселенном микрорайоне с многоэтажными домами. Здесь размещены торговые центры, три супермаркета, крупнейший рынок Николаевской области, функционируют учебные заведения. Численность населения в зоне обслуживания составляет более 20 тысяч человек.

Поэтому при обустройстве помещения отделения нового формата продумали все детали услуг «Укрпочты». От отправки письма или посылки, осуществления платежей и переводов до оформления подписки на газеты и получения пенсии, социальной помощи. Причем скорость выполнения услуг выше, а цена ниже, чем у других операторов на рынке почтовых услуг.

Для повышения качества и оперативности обслуживания николаевцев здесь установлено три операционных окна, оснащенных комплектом компьютерной и периферийной техники по принципу многофункциональности, рассказали в администрации Николаевской дирекции АО «Укрпочта».

Компания закупила удобные комплекты мебели для персонала и своих клиентов. Здесь же установлены новые шкафы для хранения и выдачи пакетов, бандеролей, посылок. Есть стол для осмотра посылок, проверки мелкой бытовой техники, заказанной клиентами через Интернет.

Для всех желающих получить современный сервис двери ОПС Николаев‑04 по проспекту Мира, 6а открыты с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу – с 8.00 до 15.00 (без обеденного перерыва).

А до конца года в городе Николаеве планируют открыть еще три отделения нового формата, чтобы «Укрпочта» стала еще ближе и удобнее для клиентов!

Пресс-служба «Укрпочты»