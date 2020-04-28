В Николаеве около 900 учеников не имеют возможности обучаться онлайн

В Николаеве около 900 учеников городских школ не имеют возможности получать знания онлайн во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает управление образования Николаевского городского совета в ответе на запрос Центра.

Согласно информации управления, в Николаеве насчитывается 69 образовательных учреждений, в которых обучаются 45 тысяч учеников. Администрации учреждений самостоятельно организовывают учебный процесс, учитывая технические возможности учителей и учеников. На протяжении последнего месяца, с момента введения карантина, учебный процесс происходит с помощью видеоконференций, онлайн-консультаций и общения в чате.

«В то же время, около 2% (примерно 900 человек – ред.) от общего количества учеников не имеют возможности общаться онлайн. Это обусловлено пребыванием части детей в сельской местности, недостаточным контролем их учебы со стороны родителей, отсутствием технических возможностей: доступа в интернет, современных мобильных устройств и компьютерного оборудования», – говорится в документе.

Отмечается также, что школьники имеют возможность смотреть видеоуроки по телевизору и получать знания, общаясь с учителями по телефону.

После выхода школьников на дневное обучение по завершению карантина, во всех учебных заведениях по рекомендации министерства образования проведут диагностику знаний – по ее результатам скорректируют календарно-тематический план учебы.

В то же время городской голова Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в четверг, 23 апреля, заявил, что школы будут закрыты до конца текущего учебного года, а управление образования уже разрабатывает план по выходу из сложившейся ситуации и скоро опубликует его.

Сложившуюся ситуацию Центру прокомментировала эксперт по вопросам образования и науки Реанимационного Пакета Реформ Наталия Шульга. По ее словам, то, что управление предоставило информацию о 2% школьников, не имеющих возможности обучаться на время карантина онлайн, говорит о том, что ситуацию мониторят, а значит, должны связаться с учителями и директорами школ, чтобы исправить это.

– Если человек не имеет доступа, значит учитель должен персонально с таким ребенком работать. Формы могут быть абсолютно разными. Можно давать задания раз в неделю, не обязательно каждый день. Это исключительно в компетенции директора и учителей. Мы работали (при создании Новой Украинской школы – ред.) 10 лет над тем, каким должно быть образование в Украине. Мы проработали и домашнюю, и дистанционную, и обучение с ментором, и специальную, и экстерную форму обучения. Сегодня все доступные формы легитимные, – рассказала она.

Эксперт также отметила пользу введенного на государственном уровне обучения с помощью уроков по телевидению – таким образом обучаться имеет возможность большинство детей.

Наталия Шульга подчеркнула, что в основе Новой украинской школы лежит ответственность всей системы, а в реформу образования вкладывали в первую очередь триадную связь “учитель-ученики-родители”.

– Если в этой триаде кто-то один не хочет работать, то две стороны должны влиять на третью и втягивать в процесс. Если ученик не хочет учиться, то учитель с родителями найдет способ его простимулировать к приобретению знаний. Если учитель не хочет учить – тогда его увольняют, нам такие работники не нужны. Если родители не проявляют интереса – иногда ученики и сами справляются. Но родители должны помнить, что несут уголовную ответственность, если не обеспечивают процесс обучения ребенка. Среднее образование – обязательное. Дошкольное, высшее – по желанию, а среднее – это конституционное право, которое запрещено у ребенка забирать, – рассказала Шульга.

Кроме того, эксперт сообщила, что пробное внешнее независимое оценивание пока перенесли на июнь. Реальное тестирование пройдет еще позднее – в июле либо августе.

На данный момент карантин продлили до 11 мая. После этого, скорее всего, начнется медленное ослабление карантинных мер. В каждой области это будет происходить индивидуально, в зависимости от ситуации с заболеваемостью на коронавирус.

Ольга Стеценко,

Центр журналистских расследований