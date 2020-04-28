Податкова відпустка для платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що платники єдиного податку І і ІІ груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку. Таке звільнення можливе протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, та на період хвороби, підтвердженої копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Щоб скористатись правом на відпустку платникам необхідно подати до територіального органу ДПС заяву у довільній формі з інформацією про період запланованої відпустки. З метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів рекомендуємо подавати до контролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подавати одразу після закінчення лікарняного.

Нагадаємо, за допомогою меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету (cabinet.tax.gov.uа) платники податків мають можливість надіслати лист (запит, звернення тощо) до відповідного органу ДПС.

Нагадуємо, що ДПС за допомогою відеоуроків роз’яснює як використовувати електронні сервіси, зокрема Електронний кабінет платника. Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/

Головне управління ДПС у Миколаївській області