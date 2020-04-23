ИГРАЛ ПО-КРУПНОМУ: Мошенник обманывал николаевцев на сотни тысяч долларов

Доверчивость человека порой не знает границ. Даже неоднократно обманутые, люди все равно не перестают верить в чудо и попадаются на удочку ушлым мошенникам.

Когда все законные методы возврата украденного не дали результат, пострадавшие приходят к журналистам, чтобы предостеречь от беды других. Очередной пример, о котором рассказала пришедшая в редакцию читательница Нина Портникова, – история николаевского Остапа Бендера, настолько ловко втиравшегося в доверие к нашим землякам, что те безропотно доверяли ему десятки тысяч долларов, взятые в коммерческих банках под залог собственного жилья. А некоторые и само жилье. Итог печален и закономерен: прохвост с деньгами испарился, а наивных горожан уже обложили судебными исками банки, требуя возврата либо денег, либо квартир.

Была ваша, стала наша…

В конце прошлого года семья Нины Григорьевны Портниковой получила следующее уведомление: «Уважаемые Портникова Нина Григорьевна, Портников Александр Иванович и Портникова Алина Александровна. Согласно договору купли-продажи… от 30.08.2019 г. я являюсь владельцем 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу… Так как я планирую провести ремонт по указанному выше адресу, настоятельно ТРЕБУЮ в срок до 10.02.2020 г. освободить жилую площадь от ваших домашних вещей и сняться с регистрационного учета, согласно условиям, отраженным в договоре купли-продажи. О принятом вами решении прошу уведомить меня в письменной форме до 25.01.2020 г… С уважением Крикун А.С.». Весть о том, что квартира Портниковых, в которой проживали мать, сын с женой и ребенком и взрослая дочь, им уже не принадлежит, не стала для семьи неожиданностью. Первыми кошмарную новость, что у квартиры новый хозяин, сообщили им месяцем раньше сотрудники БТИ. Тем единственным человеком, кто без их ведома мог продать единственное жилье семьи, был Сергей Браган – новый знакомый, пообещавший Портниковым решить их финансовые проблемы. В итоге мошенник решил их очень своеобразно: продал за спиной хозяев квартиру и исчез.

Грозный ультиматум

А дальше события стали развиваться стремительно. Через две недели после первого послания Крикун прислал второе, которое по тону больше напоминало ультиматум. В категоричной форме корявым неровным почерком счастливый обладатель крупногабаритного жилья требовал погасить образовавшуюся у Портниковых задолженность за квартиру, обеспечить ему туда доступ, передать ключи от всех замков, освободить ее от домашних вещей и сняться с регистрационного учета. На все про все новоиспеченный хозяин квартиры дал пять дней. Правда, в конце письма он себя выдал, потребовав в течение того же срока уведомить его о принятом решении. Что-то, видимо, подсказывало господину Крикуну, что Портниковы просто так жилье не покинут, поэтому, как и положено в подобных посланиях, закончил его угрозами, посулив непонятливым хозяевам отключить свет, воду и газ.

В течение пяти дней ни одно из предписанных в ультиматуме заданий Портниковы так и не выполнили, поэтому расплата не заставила себя ждать. Представители «Николаевоблэнерго», куда Андрей Крикун обратился, пришли и обесточили квартиру. Целых три месяца понадобилось Портниковым, чтобы доказать в «Николаевоблэнерго», что в отношении их было совершено мошенничество. И только после получения справки из суда о слушании дела жилище подключили к электричеству.

Талант убеждать

А начиналась эта история совсем не так печально. В начале 2018 года в семье Портниковых было много радости и надежд на будущее, которые связывались у домочадцев с шикарной иномаркой, взятой Александром Портниковым в кредит. С помощью этого автомобиля в семье надеялись, что мужчина заработает (трудясь таксистом) и на хлеб, и на покрытие кредита. Но через какое-то время произошла досадная неприятность: Александр попал в аварию. С одной стороны, все обошлось, так как водитель не пострадал, да и машине не сильно досталось. Учитывая, что транспортное средство было застраховано, страховка должна была покрыть все расходы на ремонт. Но тут произошла вторая неприятность: получив от страховщиков деньги, банк (формальный владелец машины) ни копейки на ремонт не выделил. Клерки финансового учреждения пояснили, что полученные средства пойдут для покрытия просроченного долга по кредиту. Не имея возможности работать, Александр Портников дальше кредит за машину платить уже не мог, поэтому вскоре банк забрал у него и автомобиль.

В семье Портниковых долго думали и наконец-то нашли единственный выход из тяжелой финансовой ситуации. Решили взять под залог квартиры деньги в другом банке, выкупить у первого банка машину, продать ее подороже и рассчитаться за кредит со вторым банком. Но с банком у них как-то не срослось. И тут подвернулся Сергей Браган. Новый знакомый убедил Портниковых, что найдет необходимые 15 тысяч долларов для выкупа машины, взяв деньги в одном из финучреждений, где у него полно знакомых. При этом залогом данной суммы должна стать квартира Портниковых. Не долго думая, в семье согласились на это. Тогда Браган попросил у всех зарегистрированных в квартире членов семьи паспорта, пояснив, что они необходимы для оформления документов. Но вскоре благодетель признался, что совершенно случайно потерял паспорт Александра Портникова. Когда же помог оформить новый, то в документе уже не было записи о трехлетнем сыне Александра, который также проживал в квартире.

Примечательно, что попутно Браган вовсю обрабатывал семью Портниковых, убеждая в том, что ему можно доверять. И таки убедил. В результате в конце прошлого года были оформлены три доверенности, согласно которым мать, сын и дочь доверяли (каждый свою долю) Сергею Брагану право на выполнение всех действий, касающихся оформления и продажи их квартиры. Взамен Браган должен был предоставить 15 тысяч долларов, но денег в итоге так и не дал. Зато уже через пару часов после получения доверенностей сполна воспользовался полученным правом: не предупредив доверчивых хозяев, он продал их квартиру уже упоминавшемуся Андрею Крикуну. Оформление сделки происходило у того же нотариуса, что и оформление доверенностей.

Сыр и мышеловка

Самое удивительное, что так жестоко обманул господин Браган в Николаеве не только семью Портниковых. В уголовном деле, совсем недавно заведенном полицией по многочисленным фактам «подвигов» этого человека, фигурируют еще, как минимум, три семьи. Но есть сведения, что круг пострадавших значительно шире, просто не все еще обратились за помощью к правоохранителям. То ли продолжают верить ловкому мошеннику, то ли запугал кого, а то ли просто стыдно перед людьми. Ведь то, с какой легкостью он выманивал у людей десятки тысяч долларов, – вызывает изумление. Судите сами.

Антонина Ларичева (далее имена фигурантов по их просьбе заменены) в марте 2018 года только познакомилась с Браганом, а уже в мае отдала ему 50 тысяч долларов, полученных в коммерческом банке под залог жилья. Немолодой женщине мошенник пообещал разменять ее четырехкомнатную квартиру на двухкомнатную с доплатой, а за временное хранение пятидесяти тысяч долларов пообещал еще и выплатить хороший процент. Ни денег, ни Брагана она больше не видела.

Приблизительно в это же время прощелыга обманул еще одну жительницу Николаева – Анжелу Серебрякову – получив от нее на «хранение» 43 тысячи долларов, взятых в банке под залог квартиры. Эту молодую женщину новоявленный Остап Бендер подкупил предложением создать совместный бизнес. При этом сумел убедить не только Анжелу, но и ее родителей.

Следующая история еще более драматичная. Здесь великий николаевский комбинатор кинул на 50 тысяч долларов семью, которая вообще знала его с детства. Причем не только самого проходимца, но и его родителей. Однако это не помешало аферисту обмануть доверие своих знакомых.

В этой семье, кстати, поделились фактами из биографии мошенника. Оказывается, что тот родился и вырос в одном из сел Николаевской области. Уже с детства он проявлял ум и недюжинную смекалку. И в школе, а потом и в вузе (закончил экономический факультет) ходил в отличниках. В принципе, все пострадавшие, с кем автор общался, отмечают необыкновенные способности Брагана, особенно выделяя дар убеждения. Впрочем, теперь умение убеждать понадобится и самим пострадавшим. Ведь те банки, где получали ссуды пострадавшие, подали на неудачливых заемщиков в суды, и выиграть дела, отобрав квартиры, у финучреждений есть все шансы. Судится с Сергеем Браганом и семья Портниковых, и тоже с минимальными шансами на успех. Зато нашего доморощенного Остапа Бендера уже и след простыл, и похоже, что в Николаев он вряд ли вернется.

Сегодня в Интернете есть много публикаций, свидетельствующих о ловкости рук подобных мошенников. И, к сожалению, судьба обманутых ими людей печальна. И как говорил их классический прототип Остап Бендер: «Вы достаточно пошлый человек, вы любите деньги больше, чем нужно». Комментарии здесь, надо полагать, излишни…

Татьяна ФАБРИКОВА