На Николаевском бронетанковом заводе отремонтировали восемь БРДМ

Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», входящее в состав Государственного концерна «Укроборонпром», передало Министерству обороны Украины партию из 8 единиц капитально восстановленных бронированных разведывательных дозорных машин с улучшенными характеристиками БРДМ‑2Л1.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Это первая партия техники, которая прошла капитальный ремонт и улучшение характеристик на Николаевском бронетанковом заводе уже в рамках нынешнего государственного оборонного заказа.

«Даже в условиях карантина и чрезвычайной ситуации в стране мы не останавливали производство. Работали на перспективу! Поэтому, как только новый договор с Министерством обороны Украины был подписан, мы почти сразу отгрузили нашим военным первую партию БРДМ‑2 с улучшенными характеристиками. Боевые задачи не могут ждать, поэтому мы работали и работаем», – сообщает директор МБТЗ Юрий Кравченко.

В ходе капитального ремонта, опираясь на боевой опыт украинских военных, специалисты предприятия улучшили характеристики базовой машины БРДМ‑2. В частности, БРДМ‑2Л1 содержит новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления; изменено расположение личного состава и улучшена эргономика машины за счет боковых люков с усиленным бронированием – это ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

Специалисты Николаевского бронетанкового завода завершили капремонт первой партии БРДМ‑2Л1 уже в условиях национального карантина в связи с эпидемией коронавируса. Как и другие предприятия «Укроборонпрома», уже месяц МБТЗ работает в особом режиме: руководство завода оставило часть работников в возрасте старше 60 лет дома, остальные специалисты – продолжают работу с усиленными мерами безопасности и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ‑2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.