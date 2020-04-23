Просто так перебросить кому-то на карточку крупную сумму денег уже не выйдет. Начиная с 28 апреля 2020 года, в Украине изменятся правила денежных переводов. С этой даты при определенных операциях потребуется удостоверять личность плательщика.

Новые требования вводятся в связи со вступлением в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Для операций до 5000 грн ничего не поменяется. Но обновленные требования устанавливают, что для операций, превышающих порог в 5000 грн (сегодня эта сумма составляет 15000 грн), необходимо будет предъявлять документы, удостоверяющие личность (или, если речь идет о пополнениях через терминал, то вставить в терминал свою банковскую карту для идентификации), если человек будет:

отправлять денежные переводы без открытия счета на более чем 5000 грн;

пополнять счета других лиц, переводить кому-то деньги на карточку, если сумма более 5000 грн;

пополнять счета в платежных терминалах на сумму более 5000 грн;

оплачивать товары или услуги с помощью перевода средств, например, при доставке с наложенным платежом (например, за посылку, которую нужно получить в отделении почтового оператора), если стоимость посылки превышает 5000 грн.

Каких выплат не коснется ограничение в 5000 грн:

оплат за жилищно-коммунальные услуги, уплаты налогов, штрафов или других обязательных сборов и платежей (вне зависимости от суммы);

погашений по кредитам – в сумме до 30 тыс. грн;

снятий денежных средств с личных счетов;

оплаты товаров и услуг при помощи банковский карты.

«Если в операции участвует платежная карточка, то считается, что человек уже был идентифицирован. Ведь он подавал паспорт, идентификационный код, заполнял анкету и проходил финансовый мониторинг в банке. Если вы осуществляете операции с участием платежной карты, никакой дополнительной идентификации не нужно, и изменений при осуществлении платежей после 28 апреля вы не почувствуете», – отметила юрист Оксана Грабовская.

Следует также учесть, что через небанковские платежные терминалы (например, EasyPay или 24nonStop) сумму больше 5000 грн. вы не проведете. По этому поводу есть разъяснение НБУ.

Кому усложнит жизнь

В наибольшей степени новый закон усложнит предоставление услуг по переводу наличных свыше 5000 грн, если это не связано с оплатой коммунальных услуг, административных штрафов, уплатой налогов или погашением кредитов.

Финкомпаниям, предоставляющим такие услуги, необходимо будет доработать свои системы, чтобы сопровождать подобные переводы требуемой по закону информацией. Но большинство операций при этом не пострадает. Для самых массовых платежей ничего не поменяется, уверяют банкиры.

Western Union и заробитчане

Больше всего от новых требований пострадают те, кто регулярно делает переводы другим людям или получает от кого-то существенные суммы денег (свыше 5000 грн) и по каким-то причинам не желает «светиться».

«Оплачивать «коммуналку» или погашать кредит можно будет и в большем размере. Но «закинуть» более 5000 грн наличных кому-то на карточку уже действительно не получится. По крайней мере, пока в соответствующих терминалах не появится функционал переводов с использованием электронных платежных средств. И для этого не обязательно «засовывать» карточку в терминал – сегодня доступны бесконтактные решения, или клиент может вводить реквизиты как при платежах в Интернете», – рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Для тех, кто пользуется сервисами, соответствующими требованиям нового закона, ничего не поменяется. К таким относится, например, Western Union.

Для тех, кто и раньше возил все в наличном виде, – тоже. Поэтому нет оснований считать, что новые требования существенно повлияют на переводы заробитчан, отмечают финансисты.

«Пространства для теневых операций действительно станет меньше. Дробление в какой-то мере будет возможно, но в очень ограниченных масштабах – банки и финкомпании обязаны настраивать свои системы мониторинга так, чтобы выявлять подобные операции», – добавила Елена Коробкова.