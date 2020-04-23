Счастливое исцеление николаевской пары, победившей коронавирус

Как COVID19 стал реальностью семьи Анны Замазеевой

Эту историю рассказала в сети Фейсбук сама Анна.

«Без стеснения расскажу, мы с мужем получили положительный результат на коронавирус и это может случиться каждым», – написала она, а потом детально описала обо всем пережитом. Далее – оригинал истории без сокращений и изменений:

«Изначально, у мужа все выглядело, как простуда:

1-й день 37,5, насморк ( пошутили точно не коронавирус),

2-й и 3-й день 37,5 (насморк пропал, пропало обоняние),

4-й-5-й 38,3 (легко сбивается, кашля нет, никаких симптомов, только температура и ломит тело, очень ломит). Анализ крови идеальный, терапевт при осмотре говорит, ничего не предвещает беды, так протекают ОРВИ до 7-ми дней температуры.

Бдительность усыплена, радуемся, возвращаемся домой, хотя наш друг Sergey Smirnyi (спасибо, родной) настаивает мчать в инфекционную и предупреждает, что вся клиническая картина может за ночь измениться. На 8-й день 39,5, паника и слезы, везу мужа в Николаевскую инфекционную больницу. Его в воскресенье вечером, в 21:00, принимает главный врач Светлана Фёдорова, прекрасный врач, которая во время пандемии работает круглосуточно, подавая отличный пример своему персоналу. Но в понедельник утром нам сообщают, что ПЦР возьмут, но результат ждать от 3-6 дней (некоторые ждут уже 6-й день, поскольку анализ отправляют в киевскую лабораторию), ситуация была критическая на 9-й день болезни, понимала, что главное установить точный диагноз, чтобы можно было назначить правильное лечение. В нашей стране единственное место, где быстро делали анализ на это время, Киев, Александровская больница.

На вопрос, могу ли я забрать мужа, мне ответили да, имеете право. Подъехав под бокс в больницу с полным баком топлива, но не взяв даже зубную щётку, мне отдали мужа со словами сделали рентген, у него полисегментарная двухсторонняя пневмония. От бокса Николаевской инфекционной до приемного покоя Александровской мы ехали без единой остановки…

Нас оформили и приняли, на следующие сутки был поставлен диагноз COVID-19, положительный результат ПЦР у мужа и у меня. Низкая сатурация, 3 дня под кислородной маской и плюс к 9-ти дням болезни 11 дней интенсивного лечения по мировым протоколам лечения коронавируса. У меня же ни одного симптома заболевания даже ОРВИ при положительном результате (о чем говорит главный врач Александровской в интервью «1+1»). Мы попросили экстренно сообщить в город, администрация города быстро и оперативно взяли анализы у детей и родного брата, который самоизолировался с детьми и ждал нашего результата, у них ПЦР отрицательные.

Это не хайп, вирус есть, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА, берегите себя, своих близких и людей рядом.

Хочу сказать огромное спасибо своей семье, моим друзьям, которые настаивали на срочной госпитализации и привозили вкусные передачи в больницу, коллективу, коллегам, соседям, учителям из школы, которые поддерживали все это время и желали скорейшего выздоровления.

Хочу выразить огромную благодарность нашему лечащему врачу Людмиле Владимировне Миновой, главному врачу Александровской больницы Людмиле Петровне Антоненко, главному врачу Николаевской инфекционной больницы Светлане Федоровне Федоровой и Виктору Николаевичу, Смирному Сергею, Оксане Галенко, Ирочке Горских!»

В завершение Анна дополнила свою историю такими словами:

«P.S. Когда в течение 11 дней полной изоляции к тебе заходят врачи, медперсонал в защитных костюмах, респираторах, очках, перчатках, – ты видишь только глаза. Никогда, никогда не обращала внимания, какие же красивые глаза у людей и как много они говорят, когда улыбаются тебе глазами, сочувствуют, переживают, успокаивают, смеются – это волшебство. В глазах человека видна душа…».